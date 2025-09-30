SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu

Đặt trọng tâm thực thi các tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), cam kết bền vững của Ngân hàng được khẳng định thông qua những hành động cụ thể, minh bạch và có thể đo lường.

Phát hành độc lập Báo cáo Phát triển bền vững

Theo đó, Báo cáo Phát triển bền vững của SeABank được lập trên cơ sở tuân thủ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế như hướng dẫn lập Báo cáo Phát triển bền vững của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI), 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Đây là ấn phẩm được công bố độc lập và xuất bản chính thức trên website của SeABank.

Báo cáo Phát triển bền vững 2024 đồng nhất với thông điệp năm 2024 của SeABank - “Choose your Fighter, Be a Legend!”. Đứng trước bối cảnh có nhiều biến động của năm 2024, thông điệp thể hiện tinh thần chiến binh đầy nhiệt huyết, sẵn sàng tiến lên đón đầu cơ hội, chiến thắng thách thức. Nỗ lực của SeABank không chỉ vì thành công của hôm nay mà còn hướng tới kiến tạo những di sản huyền thoại, hướng đến một tương lai xanh, hạnh phúc và thịnh vượng.

SeABank lần đầu tiên phát hành ấn phẩm Báo cáo Phát triển bền vững độc lập.

Sau nhiều năm tích hợp các báo cáo môi trường - xã hội và quản trị vào Báo cáo thường niên, việc công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập được SeABank triển khai nhằm trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống các định hướng, mục tiêu, kết quả và kế hoạch bền vững tại Ngân hàng. Đây là bước tiến nhằm minh bạch hóa thông tin và đảm bảo quyền lợi cho các bên hữu quan, bám sát định hướng kế hoạch và tầm nhìn của một Ngân hàng có trách nhiệm.

Tại SeABank, phát triển bền vững không phải là một lựa chọn, mà là sứ mệnh cốt lõi và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. “Ngân hàng cam kết hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện và bền vững, đảm bảo mang lại những giá trị thiết thực và bền vững cho các bên hữu quan, đồng thời đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng cho thế hệ tương lai” – ông Lê Văn Tần, Chủ tịch HĐQT SeABank chia sẻ về tầm nhìn bền vững tại thông điệp của Báo cáo.

Cam kết bền vững với trọng tâm ESG

Xuyên suốt hành trình hơn 30 năm phụng sự và kết nối, SeABank kiên định tăng trưởng bền vững gắn liền với sự thịnh vượng, hạnh phúc của cộng đồng và sự trường tồn của môi trường. Các mục tiêu bền vững tiếp tục được Ngân hàng triển khai một cách cụ thể và có chiến lược, tích hợp vào toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành với trọng tâm xoay quanh 3 trụ cột ESG, được trình bày minh bạch tại Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024.

Xác định Quản trị là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững toàn diện, SeABank không ngừng nâng cao năng lực Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro, tối ưu hóa mô hình quản trị theo các chuẩn mực Việt Nam và thông lệ quốc tế. Nhờ đó, Ngân hàng liên tục được Moody’s duy trì xếp hạng Ba3 cho nhiều danh mục với triển vọng phát triển Ổn định. Tính tới thời điểm lập báo cáo, SeABank huy động thành công gần 1 tỷ USD (bao gồm tài trợ thương mại) từ các đối tác quốc tế uy tín như DFC, IFC, AIIB, Norfund... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh tín dụng xanh và chống biến đổi khí hậu.

Nền tảng Quản trị vững chắc và nguồn đầu tư quốc tế giúp Ngân hàng có thêm nguồn lực tăng trưởng xanh - bền vững, tập trung thúc đẩy tài chính khí hậu, tài chính toàn diện. Báo cáo nêu rõ mục tiêu, kế hoạch của SeABank nhằm “xanh hóa” danh mục và hướng dòng vốn vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường, đồng thời giảm “tính nâu” trong danh mục thông qua Hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS). Trong năm 2024, SeABank phát hành trái phiếu xanh lam đầu tiên tại Việt Nam và trái phiếu xanh lá đầu tiên bởi ngân hàng TMCP tư nhân với tổng trị giá 150 triệu USD, mở rộng dẫn vốn cho các dự án bền vững.

Các mục tiêu bền vững được triển khai cụ thể và có chiến lược.

Đặt con người làm trung tâm của phát triển, SeABank cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, “may đo” theo nhu cầu, đồng hành cùng sự thành công của gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Ngân hàng dành sự hỗ trợ tối ưu cho khách hàng nữ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nữ chủ… nhằm tạo cơ hội phát triển bình đẳng, thúc đẩy tài chính toàn diện.

Với CBNV, SeABank xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, trao quyền và phát huy tối đa tiềm năng. CBNV được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực, hưởng chính sách lương thưởng, đãi ngộ cạnh tranh như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện (SeACare), vay ưu đãi nhân viên (SeAStaff Privilege), phát hành cổ phiếu cho CBNV (SeAESOP)... Văn hóa tổ chức gắn kết cũng được SeABank chú trọng với nhiều chương trình tri ân, gắn kết dành cho CBNV và gia đình.

Giá trị yêu thương được SeABank nuôi dưỡng từ nội bộ, lan tỏa tới cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng hạnh phúc được trình bày cụ thể tại Báo cáo Phát triển bền vững 2024. Các hoạt động chủ yếu được triển khai thông qua 4 quỹ từ thiện nội bộ với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng, bao phủ nhiều mục tiêu SDGs của Liên Hợp Quốc như: xóa nghèo, sức khỏe và cuộc sống tốt, giáo dục có chất lượng...

Bám sát chiến lược bền vững với trọng tâm ESG, SeABank sẽ tiếp tục củng cố toàn diện các nền tảng quản trị, công nghệ, khách hàng, nhân sự và văn hóa tổ chức. Điều này giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững, hài hòa với lợi ích của cộng đồng và sự trường tồn của môi trường.