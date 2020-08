Sáng mai, bộ phận Thường trực đặc biệt phòng, chống dịch của Bộ Y tế sẽ rút khỏi Đà Nẵng

Sáng nay 20/8, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt, chào Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và đoàn công tác của Bộ Y tế quay trở về Hà Nội vào ngày mai (21/8). Các bộ phận chuyên môn khác vẫn tiếp tục ở lại Đà Nẵng để hỗ trợ cho địa phương.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế Đà Nẵng. Với sự tăng cường của Bộ Y tế, cả về nhân lực và trang thiết bị y tế trong gian qua, đến nay Đà Nẵng đã đảm nhận tốt và nâng cao đáng kể năng lực y tế trong phòng chống dịch.

"Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng đã bước đầu được kiểm soát. Tuy nhiên trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân TP không được chủ quan, phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế thời gian qua" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cảm ơn Bộ Y tế và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, khi trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã kịp thời cử Đoàn công tác đặc biệt đến để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai công tác điều tra, giám sát, xét nghiệm và điều trị COVID-19; tư vấn giúp TP đưa ra các giải pháp, biện pháp kịp thời để ứng phó với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; hỗ trợ Đà Nẵng trong việc thực hiện giãn cách và tiến hành tẩy khuẩn các bệnh viện đã có bệnh nhân COVID-19, để nhanh chóng phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhân dân.

Đoàn công tác đã không nề hà khó khăn, luôn có mặt tại các điểm nóng để hướng dẫn, hỗ trợ cho TP, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, nâng cao năng lực điều tra, xét nghiệm và điều trị COVID-19, đáp ứng tình hình thực tế. Lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn Bộ Y tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ TP trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới.

Trước đó, sau những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 30/7, Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại địa phương.

Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng được đặt dưới sự chỉ huy của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Bộ phận có 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật gồm: Đội Điều tra giám sát do PGS.TS. Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng; Đội Điều trị do ThS. BS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản ký Khám, chữa bệnh - làm đội trưởng; Đội Xét nghiệm do PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - làm đội trưởng; Đội Truyền thông do ông Ngô Anh Văn - Trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc Báo Sức khỏe và đời sống làm đội trưởng.