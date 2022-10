Samsung Galaxy S22 và iPhone 14, đâu là mẫu điện thoại tốt hơn trong tầm giá?

Apple đã ra mắt dòng iPhone 14 vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, với bốn mẫu điện thoại mới trong dòng sản phẩm. IPhone 14 tiêu chuẩn là chiếc nhỏ nhất và là mẫu rẻ nhất trong số đó. Với mức giá được công bố, có thể thấy đối thủ chính của iPhone 14 sẽ là Samsung Galaxy S22.

Apple và Samsung là hai trong số những đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong lĩnh vực điện thoại thông minh và đang không ngừng cố gắng cạnh tranh nhau với mỗi chiếc điện thoại hàng đầu của họ. Do iPhone 14 và Galaxy S22 là hai trong số những thiết bị cao cấp được nhắc đến nhiều nhất ra được mắt trong năm nay, nên việc cân nhắc đâu là mẫu điện thoại tốt hơn luôn là thắc mắc của nhiều người dùng. Theo các chuyên gia, cuộc chiến giữa Samsung và Apple cũng trở nên phức tạp hơn trong năm nay với sự trở lại của dòng "Plus" của Apple, do đó iPhone 14 Plus sẽ tác động không nhỏ tới doanh thu của mẫu Galaxy S22 Plus.

Vậy mẫu điện thoại nào sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho bạn? Hãy cùng tìm hiểu, so sánh Samsung Galaxy S22 và iPhone 14 để giúp bạn quyết định nhé.

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 14

Thiết kế và hiển thị

Khi so sánh kích thước màn hình, hai bên gần như tương đồng nhau. Galaxy S22 và iPhone 14 đều có màn hình 6,1″, trong khi đó, màn hình của iPhone 14 Plus có kích thước 6,7″, lớn hơn 0,1″ so với màn hình của Galaxy S22+.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn khi nói đến thông số kỹ thuật. Khá đáng tiếc khi chỉ có Galaxy S22/ S22+ được trang bị màn hình với tần số quét 120Hz thích ứng. Nếu người dùng muốn trải nghiệm màn 120Hz trên iPhone, họ phải bỏ nhiều tiền hơn để mua iPhone 13 Pro/ Pro Max hoặc iPhone 14 Pro/ Pro Max.

Vị trí đặt camera trước cũng khác. Cặp đôi Galaxy S22 có camera “đục lỗ” căn giữa, còn iPhone 14/ 14 Plus vẫn còn có “tai thỏ” chứa hệ thống camera TrueDepth.

Về thiết kế và chất liệu, iPhone 14 và iPhone 14 Plus giống hệt nhau ngoại trừ kích thước. Galaxy S22 và Galaxy S22+ cũng tương tự. Nhìn chung, chúng có chung một bản dựng, chỉ khác nhau về kích thước pin và màn hình.

Cả Samsung và Apple đều sử dụng kính cho mặt sau và bộ khung bằng nhôm. Ở mặt trước, Galaxy S22 / S22+ sử dụng kính Gorilla Glass Victus+ của Corning, còn iPhone 14 / 14 Plus thì dùng kính Ceramic Shield. Ceramic Shield cũng được sản xuất bởi Corning nhưng được dành riêng cho iPhone. Apple tuyên bố nó bền hơn tất cả các loại kính được trang bị trên các mẫu điện thoại của hãng khác.

Cả Galaxy S22 và iPhone 14 đều đạt chứng nhận kháng nước và bụi IP68. Tuy nhiên, trong khi Galaxy S22 chỉ có thể bị ngâm ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút, iPhone 14 có thể bị ngâm ở độ sâu lên đến 6m trong cùng một khoảng thời gian.

Tóm lại, cả điện thoại cao cấp của Apple và Samsung đều có thiết kế đẹp, bền bỉ. Do đó, mọi chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào sở thích cá nhân của bạn. Cho dù bạn chọn máy nào, bạn đều sẽ có một chiếc điện thoại đẹp trong tay.

Phần cứng và máy ảnh

Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 là con chip được trang bị trên Samsung Galaxy S22 và S22 Plus ở Mỹ, trong khi một số quốc gia khác sử dụng tùy chọn chip Samsung Exynos 2200. Cả hai mẫu điện thoại đều cung cấp 8GB RAM và 128 / 256GB dung lượng lưu trữ.

IPhone 14 và 14 Plus sử dụng SoC độc quyền của Apple. Người dùng sẽ được trải nghiệm bộ vi xử lý A15 Bionic. Bộ xử lý của Apple vượt trội hơn tương đối so với SoC của Qualcomm trong các bài kiểm tra điểm chuẩn cho điểm CPU.

Về thời lượng pin, viên pin của Galaxy S22 có dung lượng 3.700mAh, còn của Galaxy S22+ thì là 4.500mAh. Galaxy S22 có thể trụ được một ngày trong bài thử nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên xử lý tác vụ nặng, bạn có lẽ nên mua thêm sạc dự phòng. Bạn sẽ không gặp vấn đề này trên Galaxy S22+. Thời lượng pin của thiết bị này thậm chí còn dài hơn một chút so với Galaxy S22 Ultra.

Bên cạnh đó, Galaxy S22+ có công suất sạc cao hơn, lên đến 45W so với chỉ 25W của Galaxy S22. Tuy nhiên, về công suất sạc không dây, cả hai đều dừng ở mức 15W.

Về khả năng sạc, Apple tuyên bố cả hai có thể sạc pin lên mức 50% từ mức 0% trong vòng 30 phút khi dùng củ sạc 20W. Bên cạnh đó, cả hai đều hỗ trợ sạc không dây MagSafe 15W và sạc không dây Qi 7,5W.

Camera thường là yếu tố giúp nhiều người quyết định chọn mua một mẫu điện thoại hay không. Galaxy S22 và S22+ có camera góc rộng 50MP, đi kèm với đó là camera tele 3x 10MP và camera góc siêu rộng 12MP. Ngoài ra camera trước có độ phân giải lên tới 40MP.

Mặc dù có thông số khác nhau, camera góc rộng của Galaxy S22 và S22+ cho kết quả có chất lượng gần tương đương với camera góc rộng 108MP của Galaxy S22 Ultra. Nhìn chung, hệ thống ba camera sau trên Galaxy S22 và S22+ cho ra hình ảnh chất lượng cao, thậm chí ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

iPhone 14 có hệ thống hai camera ở mặt lưng, đều có độ phân giải 12 MP và hỗ trợ tính năng Photonic Engine. Camera chính có khẩu độ f/1.5, camera còn lại là góc siêu rộng có khẩu độ f/2.4. Camera selfie của mẫu iPhone mới cũng có độ phân giải 12 MP khẩu độ f/1.9. Nhìn chung, khả năng chụp ảnh giữa Galaxy S22 và S22+ và iPhone 14 có phần tương đồng nhau. Tuy nhiên khi quay phim, iPhone 14 sẽ có khả năng chống rung vượt trội hơn đáng kể.

Trước đó, Apple cho biết họ đã cải thiện chất lượng ảnh cho ra trong điều kiện ánh sáng yếu với Photonic Engine. Về cơ bản, đây là công nghệ xử lý hình ảnh mới của Apple với khả năng hoạt động nhanh hơn và tái tạo màu sắc tốt hơn. Chúng tôi sẽ kiểm tra tuyên bố của họ khi có trên tay sản phẩm.

Ngoài ra, còn có một tính năng phần cứng mới trên iPhone 14 mà Galaxy S22 không có: kết nối vệ tinh. iPhone mới hỗ trợ dịch vụ nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh khi không có tín hiệu di động. Tính năng này sẽ hữu ích trong các trường hợp như bị lạc trong rừng hay các trường hợp khẩn cấp khác. Khi được kích hoạt, ăng-ten của điện thoại sẽ được kết nối với tần số vệ tinh khả dụng. Sau đó, người dùng có thể gửi tin nhắn khẩn cấp. Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ có mặt ở Hoa Kỳ và Canada.

Giá bán và màu sắc

Samsung Galaxy S22 (8GB / 128GB): 799 USD

Samsung Galaxy S22 (8GB / 256GB): 849 USD

Samsung Galaxy S22 Plus (8GB / 128GB): 999 USD

Samsung Galaxy S22 Plus (8GB / 256GB): 1,049 USD

Apple iPhone 14 (lên đến 512GB): Bắt đầu từ 799 USD

Apple iPhone 14 Plus (lên đến 512GB): Bắt đầu từ 899 USD

IPhone 14 và 14 Plus có nhiều màu, bao gồm Midnight, Purple, Starlight, Product Red và Blue. Bạn thậm chí còn nhận được nhiều tùy chọn hơn khi Samsung Galaxy S22 sở hữu các phiên bản màu Phantom Black Green, Phantom White, Pink Gold, Graphite, Cream, Sky Blue và Bora Purple.

Samsung Galaxy S22 và iPhone 14: Bạn nên mua cái nào?

Chúng tôi không ở đây để giải quyết cuộc tranh luận giữa iOS và Android. Sự lựa chọn của bạn giữa Samsung Galaxy S22 và iPhone 14 rõ ràng sẽ phụ thuộc vào tùy chọn hệ điều hành và điều đó do bạn quyết định. Nếu là người dùng Android lâu năm, bạn sẽ cảm thấy quen thuộc nếu tiếp tục gắn bó với điện thoại Samsung.

Tuy nhiên, nếu bạn thích hệ điều hành iOS và không bận tâm đến màn hình 60Hz, thì iPhone 14 và 14 Plus sẽ trở thành những lựa chọn hấp dẫn thay vì Galaxy S22 và S22 Plus.

Một điểm cộng lớn cho iPhone là Apple hỗ trợ tất cả các điện thoại của mình trong nhiều năm với các bản cập nhật hệ điều hành lớn. Samsung cũng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm tốt nhất và hứa hẹn sẽ có 4 năm cập nhật Android và 5 năm các bản vá bảo mật. Tuy nhiên, Apple vẫn vượt trội hơn Samsung về mặt này.

Theo Android Authority