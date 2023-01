Những sản phẩm đáng thất vọng của Apple trong năm 2022

Không còn gì ngạc nhiên khi người dùng thường đặt kỳ vọng cao vào các thiết bị của Apple. Có thể nhận định, đây là một trong những thương hiệu có mức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Mặc dù, các sản phẩm mới của Apple trong năm 2022 được đánh giá cao bởi nhiều tính năng mới cùng lối thiết kế sáng tạo. Đáng buồn thay, không phải mọi sản phẩm của nhà Táo đều thành công.

Mặc dù các thiết bị này không hẳn là tệ, nhưng chúng không cung cấp được giá trị và trải nghiệm mà người dùng mong đợi từ các sản phẩm được gắn mác Apple.

Hãy cùng nhìn lại những sản phẩm đáng thất vọng nhất của Apple được phát hành vào năm 2022:

1. iPad Pro M2

Mặc dù người dùng đặt nhiều kỳ vọng vào iPad Pro M2, nhưng thiết bị này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều khi ra mắt hồi tháng 10. Tất nhiên, việc nâng cấp từ chip M1 lên chip M2 mang lại những cải tiến về hiệu suất, nhưng hiện tại con chip M1 đã là quá đủ so với người dùng iPad.

IPad Pro M2 cũng hỗ trợ trải nghiệm di chuột bằng Apple Pencil, Wi-Fi 6E và quay video ProRes. Tuy nhiên, đối với hầu hết người dùng, những tính năng này chưa thực sự thuyết phục so với mức giá mà họ cần bỏ ra để nâng cấp. Không chỉ vậy, thiết bị này cũng không được trang bị màn hình OLED hoặc làm mới thiết kế theo nhiều đồn đoán trước đó.

2. iPhone SE 2022

Giống như nhiều sản phẩm khác của Apple, dòng iPhone SE có một lượng người hâm mộ riêng nhờ thiết kế nhỏ gọn, nam tính. Nhưng Apple đã không thể thỏa mãn những người dùng này khi ra mắt thế hệ thứ ba của iPhone SE vào tháng 3 năm 2022. iPhone SE 2022 được trang bị chip A15 Bionic, kết nối 5G, thời lượng pin được cải thiện và camera tốt hơn cùng lối thiết kế cổ điển.

Tuy nhiên, việc không làm mới thiết kế là một sự thất vọng lớn, đặc biệt là khi mức giá của mẫu máy này lên tới 429 USD. iPhone SE 2022 cũng không các tính năng như Face ID, thay vào đó tiếp tục giữ lại Touch ID được tích hợp vào nút Home. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết người dùng đều chọn iPhone 12 hoặc 13 thay vì iPhone SE 2022.

3. iPad (thế hệ thứ 10)

Ban đầu, ý tưởng về một chiếc iPad giá rẻ được thiết kế lại có vẻ khá ấn tượng. Người dùng đã hy vọng Apple sẽ biến thiết bị này trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho người dùng iPad cấp thấp. Tuy nhiên, khi ra mắt vào tháng 10 mẫu máy này lại không được người dùng đánh giá cao.

Về mặt tích cực, iPad (thế hệ thứ 10) có màn hình tràn viền, hỗ trợ 5G và Wi-Fi 6, camera tốt hơn và kết nối USB-C rất được chờ đợi. Tuy nhiên, Apple đã tăng giá lên 449 USD khiến mẫu máy này đắt hơn đáng kể.

Quan trọng hơn, mặc dù được thiết kế lại những thiết bị vẫn sử dụng Apple Pencil thế hệ đầu tiên và cần một bộ chuyển đổi riêng để sạc. Không chỉ vậy, thiết bị cũng không hoạt động với Magic Keyboards dành cho các mẫu iPad hiện có.

4. MacBook Pro M2 13 inch

MacBook Pro với chip M2 hoàn toàn không được chú ý trong danh mục sản phẩm mới của Apple, đặc biệt khi nó bị làm lu mờ bởi MacBook Air M2 với thiết kế mới cũng như dòng MacBook Pro 14 inch cao cấp nhất của Apple.

Sản phẩm vẫn giữ nguyên thiết kế như các thế hệ trước, mang lại cảm giác như đang mang trên tay một thiết bị cũ ngay cả khi nó được trang bị con chip mới nhất cho đến nay. Vì vậy, khi Apple tung ra bản nâng cấp nửa vời này với mức giá 1299 USD, hầu hết người dùng đã chọn sử dụng M2 MacBook Air hoặc tiếp tục sử dụng MacBook M1 của họ.

5. Studio Display

Studio Display, màn hình Mac mới nhất của Apple được trang bị màn hình 5K 27 inch này có webcam tích hợp với hỗ trợ công nghệ Center Stage, tích hợp sáu loa với Âm thanh không gian và một loạt các tùy chọn kết nối phù hợp.

Mặc dù khó có thể kỳ vọng một sản phẩm với mức giá phải chăng từ Apple nhưng mức giá lên tới 1499 USD là một điểm trừ lớn của Studio Display. Không chỉ vậy, người dùng còn phải chi thêm 400 USD nếu muốn mua giá đỡ có thể điều chỉnh độ cao màn hình. Ngoài ra, thiết bị còn sử dụng tấm nền IPS thay vì tấm nền mini-LED và không hỗ trợ HDR. Vì vậy, về tổng thể, Studio Display là một sản phẩm đáng thất vọng của công ty trong năm qua.

6. iPhone 14 và iPhone 14 Plus

iPhone 14 và 14 Plus được ra mắt vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, không chỉ giữ lối thiết kế cũ, các thiết bị này còn sử dụng chip A15 Bionic, cùng loại chip được trang bị trên các mẫu iPhone 13 Pro từ năm 2021.

Về mặt tích cực, iPhone 14 và 14 Plus được trang bị tính năng SOS khẩn cấp thông qua hỗ trợ vệ tinh và tính năng Phát hiện sự cố để đảm bảo an toàn cho người dùng. Ngoài ra, iPhone 14 Plus còn có thời lượng pin ấn tượng nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm lần này.

Apple cũng đã thêm các tính năng của máy ảnh như Action Mode, nhưng những thay đổi này vẫn chưa đủ thuyết phục để người dùng nâng cấp đặc biệt là với mức giá 799 USD. Nhìn chung, iPhone 14 và 14 Plus là hai trong số những điện thoại thông minh đáng thất vọng nhất mà Apple phát hành vào năm 2022.

7. Apple Watch Series 8

Được ra mắt cùng với Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 không phải là một sản phẩm tồi. Nhưng khi so sánh với mẫu trước đó, Apple Watch Series 7, người dùng khó có thể nhận ra được sự khác biệt.

Bên cạnh cảm biến nhiệt độ và tính năng Phát hiện sự cố, Apple Watch Series 8 không có gì mới, vì vậy không có lý do gì để người dùng nâng cấp từ Apple Watch Series 7 lên phiên bản mới với mức giá 399 USD.

Ngay cả khi người dùng không có Apple Watch, thì mẫu Apple Watch SE với thiết kế mới cùng mức giá khởi điểm chỉ từ 249 USD sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Và nếu giá cả không phải là vấn đề, người dùng sẽ chọn mua Apple Watch Ultra.

Theo Makeuseof