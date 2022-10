Quốc gia đầu tiên trên thế giới phát lệnh cấm bán iPhone 14

Trong một chú thích nhỏ của thông cáo báo chí gần đây, Apple tuyên bố sẽ phát hành iPhone 14 Plus tại Colombia vào cuối tháng này. Vấn đề là, iPhone 14 đã bị cấm bán ở Colombia kể từ khi ra mắt, do liên quan đến vụ kiện tụng của Apple với hãng viễn thông Thụy Điển Ericsson về công nghệ mạng 5G. Carlos Olarte, luật sư của Ericsson tại Colombia, không biết về thông báo này cho đến khi được trang Rest of World liên hệ. Ông cho biết: “Tôi nghi ngờ đó là một sự nhầm lẫn”. Đồng thời, ông nhấn mạnh hành động như vậy sẽ trực tiếp vi phạm lệnh cấm.

Hồi tháng 7, một thẩm phán đã đưa ra phán quyến cấm nhập khẩu bất kỳ thiết bị 5G nào của Apple, sau khi Ericsson đệ đơn kiện vi phạm bằng sáng chế ở Colombia và nhiều quốc gia khác. Ericsson muốn Apple trả tiền cho việc sử dụng các công nghệ 5G đã được cấp bằng sáng chế, mặc dù mạng 5G này chưa được triển khai tại quốc gia này. Cho đến nay, Colombia là quốc gia duy nhất cấm thiết bị 5G của Apple như một biện pháp phòng ngừa cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Trang Rest of World đã liên hệ với Apple nhưng công ty từ chối bình luận. Sau đó, Apple đã chủ động xóa bỏ đoạn chú thích xác nhận phát hành iPhone 14 Plus tại Columbia vào ngày 28/10 trong thông cáo báo chí.

Trong vụ kiện Apple, Ericsson tuyên bố Colombia chỉ “chiếm khoảng 0,2% doanh số bán hàng trên toàn thế giới của Apple”. Tuy nhiên, gã khổng lồ viễn thông Thụy Điển khẳng định sẽ kiện tụng ở Colombia vì đây là “biện pháp phòng ngừa nhằm gửi đi một thông điệp quan trọng trong các cuộc đàm phán pháp lý.” Olarte cho biết: “Nếu làm một phép toán, đó vẫn là con số khổng lồ."

Khi chiếc iPhone mới nhất ra mắt toàn cầu vào tháng 9, người Colombia không thể tìm thấy nó tại bất kì cửa hàng ủy quyền, nhà bán lẻ lớn hoặc nhà mạng nào. Lựa chọn duy nhất chính là mua iPhone trên thị trường chợ đen. Người mua và người bán chia sẻ với trang Rest of World rằng nhiều cửa hàng cố đưa sản phẩm vào Colombia bằng cách nhập lậu. Một số nhà cung cấp trả cho người Colombia ở Hoa Kỳ một khoản phí buôn lậu lên tới 300 USD cho mỗi chiếc, sau đó họ xách tay trong hành lý để mang về nước. Các cửa hàng cung cấp khẳng định mức giá cao hơn là chi phí rủi ro, mức phí đó chuyển đến khách hàng cuối khiến họ phải trả nhiều tiền hơn cũng như lo lắng rằng những chiếc iPhone mới có thể không hoạt động với mạng viễn thông tại Colombia.

Một nhân viên từ Thania Cel, cửa hàng điện thoại nhỏ ở Bogota quảng cáo iPhone 14 trên Instagram, cho biết: “Mọi người sẽ đến Mỹ và đề nghị các ông chủ của tôi mang điện thoại về.”

Một nhân viên từ cửa hàng điện thoại khác ở Bogota tiết lộ một số kẻ buôn lậu bị các nhân viên hải quan tại sân bay hỏi thăm, nếu mang theo một chiếc iPhone 14 trong quá trình kiểm tra thông thường. Tuy nhiên, người bán cho biết không có ai trong số những kẻ buôn lậu này bị chính quyền tịch thu điện thoại.

Phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn vốn có giá 799 USD trên trang web của Apple, nhưng lại có giá cao hơn 36% tại 1 cửa hàng Colombia, đạt mức gần 5 triệu peso (khoảng 1.084 USD). Hơn nữa, điều đó cũng đồng nghĩa loạn giá thiết bị. Một cửa hàng khác có thể đắt hơn tới 600.000 peso (khoảng 130 USD) dù cùng một mẫu.

Trong khi đó, Apple đã kháng cáo quyết định này với hy vọng sẽ nhận được kết quả có lợi. Trong khi các vấn để liên quan đến pháp lý của vụ việc vẫn tiếp diễn, người dân tại Colombia vẫn đổ xô đi mua mẫu iPhone mới. Tuy nhiên, ngay cả khi rủi ro kinh tế của việc buôn lậu gần như hoàn toàn thuộc về nhà cung cấp, người mua vẫn phải đối mặt với nỗi lo rằng những chiếc iPhone mới đắt tiền của họ sẽ không hoạt động hoặc sẽ không được bảo dưỡng nếu có sự cố.

Tuy nhiên, ngay cả khi rủi ro kinh tế của việc buôn lậu gần như hoàn toàn thuộc về nhà cung cấp, người mua vẫn phải đối mặt với nỗi lo rằng những chiếc iPhone mới đắt tiền của họ sẽ không hoạt động hoặc sẽ không được bảo dưỡng nếu có sự cố.

Khi được hỏi làm thế nào để sửa một chiếc điện thoại Apple mới ở Colombia, một nhà cung cấp đã chọn đưa ra câu trả lời mập mờ: “Nếu có vấn đề với iPhone 14, hãy mang nó đến cho tôi. Tôi sẽ giải quyết nó.”

Theo Rest of World