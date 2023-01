Top những thiết bị công nghệ nổi bật nhất năm qua (Phần 1)

Năm 2022, hàng triệu người lao động một lần nữa quay lại nơi làm việc sau quãng thời gian dài làm việc tại nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các công ty công nghệ chắc chắn không thể quên được những bài học quý giá mà họ có được kể từ khi xu hướng làm việc tại nhà xuất hiện. Laptop hiện phổ biến hơn bao giờ hết, webcam cuối cùng cũng có chất lượng tốt hơn, và thị trường hybrid work (làm việc kết hợp giữa tại nhà và tại văn phòng) trong năm cũng không hề có dấu hiệu chững lại.

Theo sau sự bùng nổ của laptop, các thiết bị chơi game đang trở nên đa dạng hơn nhiều. Người dùng giờ đây không còn bị bó buộc bởi các hãng như Nitendo hay Sony. Steam Deck đã mở ra kỷ nguyên của PC chơi game cầm tay giá cả phải chăng, các dịch vụ chơi game trên nền tảng đám mây.

Các thiết bị phục vụ những thú vui chuyên biệt hơn, như drone, cũng chứng kiến sự tăng trưởng, với hàng loạt sản phẩm mới đáp ứng cả nhu cầu vui chơi lẫn làm phim chuyên nghiệp như Hollywood, từ các công ty nổi tiếng như DJI.

Hãy cùng điểm lại một số thiết bị điện tử thú vị nhất trong năm 2022:

1. Samsung Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 của Samsung, điện thoại thông minh có thể gập lại là mẫu smartphone hoàn hảo cho bất kỳ ai sẵn sàng chuyển sang một thứ gì đó thực sự mới mẻ. Với Samsung Galaxy Z Fold 4, người dùng có thể biến chiếc điện thoại của mình thành một chiếc máy tính bảng chỉ trong tích tắc, Dù phải chấp nhận đánh đổi bằng thời lượng pin, bởi Z Fold 4 chỉ có viên pin kích cỡ smartphone thay vì tablet, nhưng mọi thứ còn lại về nó chỉ có thể diễn tả bằng từ "tuyệt vời". Bạn có thể sẽ quên đi chiếc iPhone 14 Pro Max khi đã sở hữu Z Fold 4 nhờ tận dụng triệt để màn hình cỡ lớn để thực hiện các tác vụ đa nhiệm.

2. MacBook Air M2

Đây có thể không phải là một thiết bị đặc biệt sáng tạo, nhưng MacBook Air với vi xử lý M2 rõ ràng xứng đáng với danh hiệu mẫu laptop được ưa chuộng nhất năm 2022. Nó không dành cho các game thủ hay các chuyên gia thường xuyên làm việc nặng, nhưng nếu MacBook Air M1 từng nâng tầm dòng Air vào năm 2020 bằng cấu hình hiện đại, thì phiên bản M2 vừa tiếp tục duy trì thế mạnh cũ, vừa lột xác ngoại hình để phù hợp hơn với phong cách thiết kế mới của Apple.

Máy có notch, nhưng khu vực quanh notch thì được giải phóng hoàn toàn để có viền mỏng hơn, mang đến nhiều diện tích màn hình để làm việc hơn, mà không làm kích thước máy thay đổi. Điều đáng nói là notch của MacBook Air M2 không phải chỉ để trang trí, mà có chứa webcam độ phân giải 1080p với chất lượng rất tốt. Cổng sạc MagSafe cũng đã được tích hợp lại trên MacBook Air M2. Thiết kế của máy cũng mỏng hơn so với phiên bản trước.

3. Asus Zenbook S 13 OLED

Không phải ai cũng thoải mái với hệ sinh thái đóng của Apple. Đối với người dùng Windows, họ thường được khuyên dùng Dell XPS 13. Nhưng năm nay, khi Dell giới thiệu thiết kế mới với bàn phím khá kỳ quặc, thì mọi sự chú ý được đổ dồn về Asus Zenbook S 13 OLED.

Năm 2022, Asus và Acer đồng loạt tung ra những mẫu máy cạnh tranh với MacBook về sức mạnh, khối lượng, thời lượng pin, và chất lượng màn hình. Chip AMD Ryzen 6000 series là một đối thủ đáng gờm, và khi kết hợp chúng với một màn hình OLED 16:10 độ phân giải cao, bạn có một thiết bị đủ sức đấu với MacBook.

Thời lượng pin 11 giờ 10 phút chắc chắn sẽ không thể so sánh với MacBook, nhưng cũng đủ để bạn sử dụng thoải mái trong một ngày. Logo trông giống như Star Trek trên màn hình của S 13 OLED dường như báo hiệu Asus đang hướng đến một tương lai hoàn toàn mới.

4. iPad Gen 10

Mẫu iPad cơ bản luôn là lựa chọn giá tốt mà bạn nên cân nhắc khi mua cho con cái, cho bố mẹ mình, hoặc cho bất kỳ ai không quan trọng vấn đề cấu hình hoặc đòi hỏi những tính năng mới nhất, hiện đại nhất. Và dù mẫu iPad Gen 10 năm nay chỉ sử dụng con chip A14 Bionic của năm 2020, nó cuối cùng cũng đã từ bỏ cổng Lightning để chuyển sang USB-C, đồng thời tạm biệt nút Home, thu nhỏ viền màn hình, và đưa Touch ID vào nút nguồn ở cạnh trên của máy.

iPad Gen 10 còn có khá nhiều màu sắc mới thú vị như bạc, xanh dương, hồng và vàng. Nhưng lý do lớn nhất để người dùng chọn mẫu iPad này thay vì iPad Air là vì Apple đã chuyển vị trí camera trước sang cạnh bên màn hình, giúp sử dụng FaceTime ở chế độ nằm ngang trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

5. Onyx Boox Leaf 2

Thị trường máy đọc sách điện tử từ lâu đã là sân chơi của hai ông lớn: Amazon với các thiết bị Kindle, và Rakuten Kobo với dòng sản phẩm máy đọc ebook của riêng họ - mỗi loại đều cho phép người dùng truy cập đến kho sách trực tuyến độc quyền của từng hãng.

Với Onyx Boox Leaf 2, các fan ebook không cần phụ thuộc vào bất kỳ công ty nào nữa, bởi thiết bị này chạy Android 11 với giao diện tùy biến, có thể truy cập vào Google Play Store, đồng nghĩa bạn không chỉ cài được các ứng dụng Kindle và Kobo, mà còn tiếp cận được các nguồn ebook khác, chơi game, và thậm chí là sử dụng các ứng dụng phục vụ cho công việc như Gmail. Phần cứng của máy cũng khá ấn tượng, với các nút bấm chuyên biệt để chuyển trang và màn hình e-ink 300 ppi tuyệt vời.

6. Steam Deck

Hồi đầu năm, khi Steam Deck vừa ra mắt, nó bị đánh giá là "ấn tượng nhưng chưa hoàn thiện". Ở thời điểm hiện tại, sau vài lần cập nhật, tính ổn định của thiết bị đã được cải thiện đáng kể, và nó cũng đã hỗ trợ tốt hơn các phụ kiện dock lẫn màn hình ngoài. Dù vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là pin tụt nhanh nếu không giới hạn FPS hoặc TDP, nhưng với khả năng tùy biến mạnh mẽ, Steam Deck là lựa chọn thay thế không tồi cho Switch hay PS5.

Điểm đặc biệt của Steam Deck nằm ở chỗ nó là một máy chơi game hoàn chỉnh. Hầu hết các tựa game trên Steam, hay các tựa game được phát hành cách đây 20 năm vẫn có thể chạy tốt trên Steam Deck. Hơn hết bạn hoàn toàn có thể cài thêm các ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng khác. Hạn chế duy nhất có lẽ là hệ điều hành Linux của máy sẽ khiến nhiều người dùng quen sử dụng hệ điều hành Windows khó tiếp cận.

Steam Deck mạnh hơn nhiều so với Switch, nhờ đó bạn có thể chơi được các game như God of War. Nếu bạn muốn có trải nghiệm màn hình lớn hơn, bạn chỉ cần cắm nó vào dock hoặc stream game từ máy tính, tùy vào tựa game mà bạn đang chơi. Điều tuyệt vời nhất trên Steam Deck là bạn có thể mang cả thư viện game trên Steam đi bất cứ đâu.

Máy tính chơi game cầm tay trên thực tế không phải là sản phẩm quá mới mẻ, nhưng Steam Deck lại có giá tốt hơn hẳn các sản phẩm tương tự như GPD và Aya.

7. Backbone One

Steam Deck vốn có thể chơi thư viện trò chơi trên PC và thiết bị cầm tay phát trực tuyến G Cloud của Logitech có thời lượng pin đáng kinh ngạc. Nhưng nếu bạn có một chiếc điện thoại thông minh mạnh mẽ, vậy tại sao bạn không thể chơi game trên chính chiếc smartphone của mình? Backbone One sẽ là sản phẩm giúp bạn làm được điều đó khi biến chiếc điện thoại của bạn thành một máy chơi game cầm tay thực thụ. Backbone One hoạt động với một số trò chơi, dịch vụ trò chơi trên đám mây như Nvidia GeForce Now và Xbox Game Pass và thậm chí cả trình giả lập.

8. Sony LinkBuds

Thay vì dựa vào các chế độ tăng cường âm thanh môi trường, mà đôi lúc khá mất thời gian để kích hoạt khi cần nghe ai đó hoặc thứ gì đó trong lúc đeo tai nghe không dây, thì Sony tung ra một giải pháp thú vị: LinkBuds.

LinkBuds không phải tai nghe tốt nhất dành cho những ai thích yên tĩnh, nhưng với những người thường xuyên đạp xe, những người thường xuyên dùng phương tiện công cộng, hoặc đơn giản là khi bạn vừa muốn nghe nhạc, vừa muốn nghe cuộc hội thoại của những người xung quanh thì LinkBuds là một sự lựa chọn tốt. LinkBuds có một tính năng độc đáo là cho phép bạn gõ vào thái dương của mình, không phải gõ lên tai nghe, để dễ dàng điều khiển nhạc và âm lượng.

Theo Gizmodo