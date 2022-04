Bên trong cuộc chiến smartphone ‘hung bạo’ giữa Apple và Samsung

Trong cuốn sách “Samsung Rising: The Inside Story of the South Korean Giant That Set Out to Beat Apple and Conquer Tech”, tác giả Geoffrey Cain giúp độc giả hình dung ngọn ngành cuộc đua song mã giữa Apple và Samsung.