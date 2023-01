Lý do iPhone 14 Plus trở thành một trong những thất bại công nghệ lớn nhất năm 2022

iPhone 14 Plus là một trong những chiếc iPhone tốt nhất mà Apple đã tạo ra. Nó được trang bị iOS mới nhất, bộ xử lý vượt trội so với hầu hết các điện thoại Android, màn hình lớn và rộng rãi. Chiếc smartphone to lớn này cũng mang đến thời lượng pin tốt nhất trên thị trường smartphone.

Bất chấp những điểm cộng to lớn, iPhone 14 Plus lại không bán chạy như những gì Apple kỳ vọng. Trên thực tế, một số nguồn tin cho rằng Apple đã giảm quy mô sản xuất iPhone 14 Plus để tái tập trung vào iPhone 14 Pro và Pro Max. Với tình hình đó, iPhone 14 Plus chắc chắn có một suất trong danh sách những chiếc iPhone tệ nhất mọi thời đại. Vậy đâu là nguyên nhân khiến iPhone 14 Plus bị người dùng ngó lơ?

iPhone 14 Plus quá đắt đỏ

iPhone 14 Plus thực sự là một chiếc điện thoại rất đắt tiền. Chắc chắn, mọi chiếc iPhone đều đắt tiền, nhưng vấn đề là sản phẩm đó có xứng đáng với số tiền mà người dùng bỏ ra hay không. Ở tầm giá iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max trở nên hấp dẫn hơn khi bạn chi thêm một khoản tiền nho nhỏ. Với giá rẻ hơn một chút, bạn có thể có iPhone 13 Pro Max. Hơn nữa, Apple không phải là độc nhất trên thị trường điện thoại. Các đối thủ cạnh tranh như Pixel 7 Pro hay Galaxy S22 Ultra hoàn toàn có thể đánh bại iPhone 14 Plus với camera và màn hình tốt hơn.

Tuy vậy, iPhone 14 Plus có thể không hẳn là một thất bại bởi nó chỉ là một lựa chọn thêm trong dòng sản phẩm của Apple. Nhà phân tích Avi Greengart đến từ Techsponential đã chỉ ra rằng nếu không biết những kỳ vọng nội bộ của Apple, sẽ rất khó để định lượng iPhone 14 Plus có đáp ứng được các mục tiêu của nhà Táo hay không.

“Nói chung, Apple đã cực kỳ thành công trong việc hướng người tiêu dùng tiến đến những phiên bản cao trong dòng sản phẩm của mình. Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được khả năng hình ảnh, chất lượng hiển thị cùng bộ xử lý được cải thiện trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Điều này đặc biệt đúng ở những thị trường mà các nhà mạng trợ giá mạnh điện thoại cho người tiêu dùng có tín dụng tốt. Tại sao không nhận được thứ tốt nhất khi bạn không phải trả nhiều tiền hơn cho nó?”, theo nhà phân tích Avi Greengart.

Có quá ít lý do để người dùng lựa chọn iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max của Apple cung cấp camera tuyệt vời, màn hình tần số quét cao và pin lâu dài so với các phiên bản iPhone 13 rẻ hơn. Apple cũng làm điều tương tự đối với iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Cả iPhone 14 và iPhone 14 Plus chia sẻ rất nhiều linh kiện bên trong với dòng iPhone 13.

Vì vậy, khi xét đến cấu hình và mức giá thì có nhiều lý do để không mua bản iPhone 14 Plus. Chẳng hạn, màn hình lớn của iPhone 14 Plus có tần số quét chỉ 60Hz, kém hơn rõ rệt so với 120Hz trên iPhone 13 Pro Max. Ngay cả thời lượng pin của iPhone 14 Plus cũng chỉ gần bằng iPhone 13 Pro Max. Và nếu giảm số tiền xuống để mua iPhone 12 Pro Max, bạn sẽ có một bộ xử lý yếu hơn, nhưng bù lại, bạn sẽ có chất lượng hoàn thiện tốt hơn và thêm một camera. Và chiếc iPhone 12 Pro Max cũng có giá rẻ hơn rất nhiều.

Phó Giám đốc Jan Stryjak của Counterpoint Research cho biết: “Tôi nghĩ rằng Apple iPhone 14 Plus đã gặp phải một điểm mù về sự kết hợp giữa giá cả và thông số kỹ thuật. Tôi đồng ý với bạn rằng nó có thể giảm giá: nó khá đắt đối với những nâng cấp nhỏ ấy. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các bản nâng cấp lớn của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hoặc phiên bản cơ bản iPhone 14 ‘tương đối phải chăng’. Tôi nghĩ rằng iPhone 14 Plus đã lọt vào khoảng trống ở giữa.”

Theo Digital Trends