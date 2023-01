Vì sao Samsung Galaxy S23 Plus nên là mẫu điện thoại dòng S màn hình lớn cuối cùng?

Gần đây có tin đồn rằng Samsung có thể đang có ý định loại bỏ Galaxy S24 Plus vào năm tới. Chưa rõ những tin đồn này có thành sự thực hay không.

Samsung Galaxy S Plus: chuyện gì đã xảy ra?

Nguồn gốc của ý tưởng về một thiết bị “Plus” mạnh mẽ hơn bắt nguồn từ nửa thập kỷ trước, khi Samsung bắt đầu thử nghiệm màn hình cong với kích thước điện thoại lớn hơn.

Sản phẩm đầu tiên có thể kế đến là Galaxy S6 edge+, một thiết bị hàng đầu vào năm 2015 với màn hình cong kép nhằm mục đích thử nghiệm và đo lường phản ứng của người tiêu dùng đối với các mẫu màn hình đột phá hơn.

Phép thử rõ ràng đã trả về kết quả tích cực, bởi một năm sau Samsung đã cho ra mắt Galaxy S7 edge, một phiên bản tinh tế, hoàn thiện hơn người tiền nhiệm.

Sau đó, Galaxy S8+, S9+ và S10+ của Samsung đều là những mẫu điện thoại tốt nhất mà hãng có trong "kho vũ khí" của họ vào thời điểm đó, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu flagship Galaxy Note. Với pin, kích thước màn hình màn hình lớn và các tính năng tiên tiến nhất, chúng rất khác biệt so với các mẫu điện thoại Galaxy thông thường.

Và rồi… dòng Galaxy S20 ra đời, mang đến cho người dùng ba phiên bản: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus và Galaxy S20 Ultra. Tại thời điểm này mẫu Galaxy Ultra là dòng sản phẩm chủ lực mới của Galaxy, với nhiều tính năng độc quyền hơn so với hai phiên bản còn lại.

Bỗng nhiên, Galaxy S20 Plus bị "giáng cấp" thành một phiên bản đơn thuần chỉ là phóng to đơn thuần của Galaxy S20, không có bất kỳ tính năng đặc biệt gì để phân biệt Plus với các dòng còn lại của gã khổng lồ Hàn Quốc. Đây cũng chính là cột mốc đánh dấu thời đại của Galaxy S Plus đã lụi tàn và trở nên tầm thường như hầu hết các mẫu điện thoại Samsung khác.

Các mẫu Galaxy S Plus bán chạy không?

Gần đây, Samsung tiết lộ họ đã bán được ít hơn 30 triệu chiếc vào cuối năm 2022 so với các kế hoạch trước đó. Gã khổng lồ Hàn Quốc đặt mục tiêu bán được 14 triệu chiếc điện thoại Galaxy S22, 11 triệu chiếc Galaxy S22 Ultra và cuối cùng là khoảng 8 triệu chiếc Galaxy S22 Plus. Tuy nhiên, do nền kinh tế chung bất ổn dẫn tới xu hướng mua hàng người tiêu dùng thay đổi nên mức doanh số kỳ vọng này khó có thể đạt được.

Liệu Galaxy S23 Plus, sắp ra mắt vào ngày 1 tháng 2 sắp tới có thể đảo ngược tình hình hiện tại và trở thành mẫu điện thoại bán chạy nhất của Samsung?. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra bởi đây vẫn sẽ chỉ là một chiếc Galaxy S23 phóng to mà không có cải tiến thực sự nào có thể thu hút người dùng.

Samsung và Apple mắc lỗi tương tự

Khi nghĩ tới mẫu điện thoại nào khác tương tự như Galaxy S22 Plus, nhiều khả năng iPhone 14 Plus sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí bạn. Vì nhiều lý do nên mẫu iphone 14 lớn với mức giá phải chăng này đã không thực sự thành công như Apple kỳ vọng.

Nhìn vào doanh số của cả 2 mẫu điện thoại, có thể nhận thấy người dùng không thực sự yêu thích những chiếc điện thoại cỡ lớn mà lại thiếu đi các tính năng cao cấp. iPhone 14 Plus dường như thiếu đi các tính năng chính như Dynamic Island hay Camera 48MP - những nâng cấp thú vị nhất trên dòng iPhone năm nay.

Logic tương tự cũng có thể được áp dụng cho chiếc flagship Galaxy S Plus của Samsung: mọi người dường như không mặn mà với những chiếc điện thoại cỡ lớn thiếu các tính năng bổ sung, sự bóng bẩy và sự tinh tế mà họ có thể có được từ một chiếc flagship thực thụ như trên iPhone 14 Pro Max hoặc Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S Plus có phải mẫu điện thoại tồi?

Có thể khẳng định là không. Dòng máy này chỉ bị gạt sang một bên và bị lu mờ bởi sự cạnh tranh từ các đối thủ khác.

Hãy lấy Galaxy S22 mới nhất làm ví dụ. Ngoài flagship Ultra và S22, Galaxy S Plus còn có Galaxy A73 và Galaxy A53 để lo lắng. 2 mẫu máy này cung cấp gần như toàn bộ các chức năng tương tự với mức giá thấp hơn đáng kể. Không chỉ vậy, Samsung Galaxy Z Flip 4 còn có mức giá tương tự S Plus trong khi thiết bị này có thể gập lại.

Ngoài ra, các đối thủ khác như Google Pixel, Xiaomi cũng là đối thủ đáng gờm của mẫu máy này. Và cuối cùng là iPhone 14 Pro, sản phẩm chắc chắn đã làm doanh số bán hàng của Samsung giảm mạnh.

Dòng máy Galaxy S trong tương lai sẽ như thế nào?

Samsung có khả năng tối ưu hóa dòng sản phẩm chủ lực của mình và giảm số lượng sản phẩm mà hãng ra mắt trong năm. Hiện tại, dòng S22 và Ultra đã đủ để phục vụ cho 2 đối tượng khách hàng phổ thông và chuyên nghiệp. Vì vậy có lẽ sự xuất hiện của một mẫu S Plus mới là không còn cần thiết. Cũng có khả năng Samsung sẽ thay thế S Plus thành một dòng mới tương tự như Apple đã làm với iPhone 13.

Theo Phone Arena