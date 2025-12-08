Mỹ vẫn chi 400 triệu USD cho Ukraine dù ông Trump tuyên bố không tài trợ chiến tranh

Dù ông Donald Trump nhiều lần khẳng định Washington không nên tiếp tục dùng tiền thuế tài trợ cho chiến sự ở Ukraine, dự thảo NDAA 2026 vẫn duy trì khoản hỗ trợ 400 triệu USD.

Ông Donald Trump nhiều lần khẳng định Washington không nên tiếp tục dùng tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến của Kiev với Nga. Tuy nhiên, một dự thảo ngân sách quốc phòng thường niên của Mỹ được các nghị sĩ công bố hôm Chủ nhật vừa qua vẫn bao gồm khoản hỗ trợ 400 triệu USD dành cho Ukraine, bất chấp việc ông Trump kiên quyết tuyên bố Washington sẽ không chi thêm cho nỗ lực chiến tranh của Kiev.

Dự thảo Đạo luật Chuẩn chi Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2026, kết hợp các phiên bản đã được hai viện Quốc hội thông qua trước đó, có tổng giá trị kỷ lục 901 tỷ USD – cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với mức mà chính quyền ông Trump đề xuất.

Khoản dành cho Ukraine chỉ chiếm khoảng 0,04% tổng ngân sách và đã được giảm từ mức 500 triệu USD mà Thượng viện từng ủng hộ. Các nghị sĩ dự định hoàn tất dự luật dài 3.000 trang và gửi lên Nhà Trắng phê duyệt trước khi năm nay kết thúc.

Nhiều phần trong dự luật phù hợp với các ưu tiên mà ông Trump nêu ra, bao gồm việc cấp ngân sách cho hệ thống phòng thủ tên lửa “Mái vòm Vàng” (Golden Dome), những điều khoản nhằm xóa bỏ các chính sách “thức tỉnh” trong quân đội và việc bãi bỏ lệnh trừng phạt Syria sau khi nước này được tiếp quản bởi một chính phủ thân Mỹ vào cuối năm 2024.

Bản dự thảo cũng cố ý sử dụng tên pháp lý “Bộ Quốc phòng” thay vì “Bộ Chiến tranh”, cách gọi mà chính quyền Trump ưa dùng.

Liên quan tới Ukraine, dự luật tiếp tục duy trì các chính sách lâu nay, bao gồm chia sẻ tình báo – điều được xem là đặc biệt quan trọng đối với hoạt động quân sự của Kiev trong cuộc chiến với Nga. Quốc hội cũng nhấn mạnh lập trường ủng hộ việc giúp Ukraine “duy trì năng lực phòng thủ và răn đe đáng tin cậy”.

Ông Trump tranh cử với cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột với Nga và chỉ trích mạnh mẽ hàng trăm tỷ USD mà người tiền nhiệm Joe Biden đã đổ vào Ukraine. Ông cho rằng dưới sự lãnh đạo của mình, Mỹ không còn mất tiền mà đang kiếm tiền thông qua việc bán vũ khí cho các quốc gia châu Âu thuộc NATO – những nước muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Tuần trước, chính quyền Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Moscow và cáo buộc các lãnh đạo châu Âu đưa ra “kỳ vọng phi thực tế” về triển vọng của Ukraine. Washington đang thúc ép Kiev chấp nhận một thỏa thuận mang tính thỏa hiệp, cảnh báo rằng vị thế quân sự của Ukraine sẽ còn suy yếu nếu chiến sự kéo dài.

Trong khi đó, ông Volodymyr Zelensky đang đối mặt với sự hỗn loạn ngày càng gia tăng trong nước, sau bê bối tham nhũng cấp cao dẫn đến việc trợ lý thân cận nhất của ông là Andrey Yermak phải từ chức.

