Khóa học lạ ở Trung Quốc: Trẻ em nộp 1.400 USD để không còn nghiện game

Một câu lạc bộ thể thao điện tử ở Trung Quốc triển khai khóa học 22 ngày với học phí 10.000 NDT (1.400 USD) để giúp trẻ em cai nghiện game. Chương trình kết hợp chơi game có kiểm soát, vận động và kỷ luật, thu hút sự quan tâm của phụ huynh.

Một câu lạc bộ thể thao điện tử (esports) ở Trung Quốc, chuyên đào tạo các tuyển thủ chuyên nghiệp, đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới: giúp các em nhỏ nghiện game thoát khỏi thế giới trực tuyến.

Ông Su Chenhao, chủ một câu lạc bộ esports tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, mở cửa từ năm 2018, cho biết ông sớm nhận ra rằng những người chơi có tài năng thật sự chỉ là “một phần triệu”. Phần lớn mọi người nghĩ mình có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng thực chất lại nghiện trò chơi điện tử, coi đây là cách để trốn tránh việc học và các vấn đề thực tế khác.

Ông Su cho biết điều này đã truyền cảm hứng để ông phát triển một hướng kinh doanh mới chuyên giúp trẻ em cai nghiện từ năm 2023. Học phí cho khóa học “ngăn chặn nghiện game” được tính theo thời gian. Một khóa một tuần có giá vài nghìn nhân dân tệ, trong khi khóa 22 ngày có giá 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD). Học phí còn phụ thuộc vào mức độ nghiện và mong muốn của phụ huynh.

Ông Su yêu cầu học viên chơi game mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, chỉ nghỉ giữa trưa và giờ chạy bộ. Một học viên, Xiao Dan, từng mơ ước trở thành tuyển thủ esports trước khóa học, đã bị chuột rút trong ngày đầu tiên. Một học viên khác khóc muốn về nhà vào ngày thứ hai của khóa học. Trong 7 năm qua, câu lạc bộ của ông Su đã đào tạo gần 4.000 trẻ em, và ông nhận thấy hơn 85% trong số đó nghiện game trực tuyến.

“Một môi trường áp lực cao như vậy khiến việc chơi game trở nên nặng nề hơn cả học hành”, ông Su giải thích cơ chế của các khóa học.

Theo Báo cáo Phát triển Ngành Thể thao Điện tử Trung Quốc 2024, do Hiệp hội Esports Thượng Hải công bố, Trung Quốc có 490 triệu người dùng esports, chiếm khoảng 35% dân số cả nước. Esports được Trung Quốc công nhận là môn thể thao chính thức từ năm 2003. Nhiều tuyển thủ Trung Quốc đã khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế.

Trong mắt nhiều phụ huynh, game không chỉ là trò chơi vô bổ mà còn trở thành nghề có lợi nhuận. Theo Sina Sports, một tuyển thủ chuyên nghiệp trung bình có thể kiếm 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD) mỗi tháng, trong khi tuyển thủ hàng đầu có thể kiếm tới 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD) trong cùng thời gian. Các tuyển thủ huyền thoại tầm thế giới còn có thể kiếm nhiều hơn từ các hợp đồng thương mại.

Câu lạc bộ của ông Su không phải là đơn vị duy nhất cung cấp chương trình cai nghiện. Một câu lạc bộ esports ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã nhận 700 học viên trong 8 năm qua nhưng chỉ gửi 3 người vào các câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Theo chủ câu lạc bộ, ông Hou Xu, cơ hội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của một game thủ chỉ là 1/120.000. Một chức năng của các lớp học này là ngăn những học viên không đủ điều kiện cố gắng trở thành chuyên nghiệp. “Đây là một trò chơi đôi bên cùng có lợi. Câu lạc bộ kiếm được tiền, còn trẻ em thì không còn nghiện game nữa”, một người quan sát trực tuyến nhận xét.