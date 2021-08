Ngại đưa con đi viện vì sợ COVID-19, nhiều trẻ bị viêm ruột thừa “nhẹ” hoá “nặng”

Không chủ quan khi trẻ có dấu hiệu bất thường

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: Gần đây, số lượng trẻ bị viêm ruột thừa biến chứng thành viêm phúc mạc do nhập viện muộn gia tăng. Hầu hết các trường hợp nhập viện muộn đều do gia đình có tâm lý e ngại đi viện mùa dịch, khiến bệnh của trẻ chuyển biến nặng, gây trở ngại cho việc điều trị.

Điển hình là trường hợp bé T.C.T., 7 tuổi, sống ở Hà Nội vào viện trong tình trạng đau bụng liên tục, sốt, đi ngoài, nôn. Gia đình cho biết: 1 tuần trước trẻ có biểu hiện đau bụng nhưng do lo ngại dịch COVID-19, khu vực sinh sống hạn chế đi lại nên gia đình chưa cho con đến bệnh viện. Do bé có tiền sử trào ngược dạ dày nên khi thấy con đau bụng, gia đình đã tự mua thuốc chống trào ngược và men tiêu hóa để điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm. Bé bị sốt và đi vệ sinh không tự chủ.

Tại Bệnh viện, sau khi thăm khám, làm xét nghiệm, các bác sĩ xác định bé bị viêm ruột thừa giai đoạn muộn gây biến chứng ruột thừa đã vỡ, viêm nhiễm lan tràn trong ổ bụng, phải mổ cấp cứu.

ThS.BS. CKII Vũ Mạnh Hoàn – Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết: “Thông thường, viêm ruột thừa có thể phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng trong ổ bụng của bệnh nhi rất nặng, nguy cơ chảy máu, tổn thương đường tiêu hóa lớn. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi, các bác sĩ đã chuyển sang phương pháp mổ mở, xử lý triệt để tổn thương”.

Sau phẫu thuật, bé tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Hiện, tình trạng của bé đã tiến triển.

Cũng như bé T., bệnh nhi N.H.A., 6 tuổi, sống ở ở Hà Nội được chuyển đến Bệnh viện trong tình trạng đau bụng kèm sốt 38,5 độ, bụng chướng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Trước đó, bé có triệu chứng đau bụng 1 tuần nhưng không được đi khám vì ở xa bố mẹ do giãn cách xã hội.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị áp-xe ruột thừa trong ổ bụng. Ruột thừa của bé đã vỡ thành một khối áp-xe, được ruột và các cơ quan khác trong ổ bụng dính xung quanh. Bệnh lý này hay gặp ở các trường hợp viêm ruột thừa chưa được điều trị và đến muộn từ 5-7 ngày.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã phẫu thuật được cho bé bằng phương pháp nội soi, gỡ dính, cắt ruột thừa, hút rửa sạch ổ áp-xe. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn phải trải qua thời kì điều trị hậu phẫu với ống dẫn lưu dịch tiết ra khỏi ổ bụng, sử dụng nhiều loại kháng sinh và đòi hỏi quá trình phục hồi chức năng tiêu hóa tích cực. Sau 7 ngày điều trị, trẻ đã được xuất viện.

Điều trị kịp thời cho trẻ, tránh để biến chứng nặng

Theo PGS.TS. Phạm Duy Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - viêm ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất ở trẻ em. Nguyên nhân gây viêm ruột thừa thường chưa rõ ràng, có thể có liên quan yếu tố tắc nghẽn cơ học của lòng ruột thừa như sỏi phân, nang bạch huyết, hoặc kí sinh trùng, dị vật, hạt hoa quả,…Các triệu chứng thường gặp của viêm ruột thừa gồm: đau bụng quanh rốn hoặc ở vùng hố chậu phải, nôn, sốt. Một số ít bệnh nhân có thể có biểu hiện ỉa lỏng (thường gặp ở trẻ nhỏ), dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Ở trẻ em, ruột thừa không cố định ở bụng dưới bên phải như người lớn mà ở nhiều vị trí, có thể gây đau quanh rốn hoặc thượng vị giống tình trạng đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Do đó, đôi khi cha mẹ không lưu ý hoặc chủ quan trước những triệu chứng ban đầu của trẻ. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì tình trạng viêm nhiễm trong phạm vi ruột thừa sẽ tiến triển đến giai đoạn căng chứa mủ, tiết dịch xung quanh, hoại tử, vỡ, lan rộng trở thành viêm phúc mạc. Nhiễm trùng từ khu trú thành lan tràn, thậm chí có thể gây nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn, đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm là phương pháp tiêu chuẩn cho điều trị viêm ruột thừa cấp. Việc phẫu thuật được thực hiện an toàn và hiệu quả, thời gian điều trị ngắn (nằm viện 2-3 ngày), tỉ lệ biến chứng thấp. Tuy nhiên, với các trường hợp viêm ruột thừa biến chứng thành viêm phúc mạc ruột thừa, việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì lý do an toàn cho bệnh nhân, các bác sĩ đôi khi cũng không thể thực hiện việc phẫu thuật hoàn toàn qua nội soi mà phải kết hợp với mổ mở mới có thể điều trị triệt để tổn thương. Chính vì vậy, thời gian nằm viện của bệnh nhi kéo dài hơn (có thể lên đến 10-15 ngày), việc chăm sóc sau phẫu thuật cũng phức tạp hơn.

Để điều trị kịp thời cho trẻ, PGS.TS. Phạm Duy Hiền khuyến cáo: “E ngại phải đến bệnh viện khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp là tâm lý dễ hiểu. Tuy nhiên với trẻ nhỏ, các biểu hiện bệnh thường mơ hồ hoặc diễn biến nhanh, phức tạp. Việc các bậc phụ huynh quá hoang mang, lo sợ dịch COVID-19 hoặc lơ là, chủ quan mà trì hoãn đưa trẻ đến bệnh viện sẽ vô tình gây hại cho trẻ. Cha mẹ cần chú ý, chủ động theo dõi và nhận diện những dấu hiệu bất thường để kịp thời đưa trẻ đi khám, tránh bỏ qua “thời điểm vàng” trong chẩn đoán xác định và điều trị bệnh cho trẻ”.