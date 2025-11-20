Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Mở đường đua AI Age of AInicorns cho nhà phát triển Việt Nam

Anh Lê
Cuộc hackrathon "Age of AInicorns" được xem như thước đo khả năng biến công nghệ thành giá trị thực, nơi thí sinh đối mặt loạt bài toán thực tiễn từ tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông đến khu vực công, để chứng minh sức mạnh sáng tạo của AI

Cuộc hackrathon Age of AInicorns hướng tới kết nối cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam.

Ngày 20/11, VNPT AI thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông tin về đường đua AI thực chiến cho nhà phát triển Việt mang tên “Age of AInicorns”. Đây là sự kiện công nghệ nơi các lập trình viên, nhà thiết kế, kỹ sư và những người yêu công nghệ cùng tập trung trong thời gian ngắn để phát triển nhanh giải pháp mới.

Diễn ra trong các ngày 5-25/12/2025, cuộc thi gồm hai đường đua: The Dreamer, tập trung vào phát triển các sản phẩm ứng dụng AI để đưa vào thực tiễn, và The Builder, hướng đến thiết kế, điều khiển chuỗi tác vụ của các AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Người tham dự là cá nhân hoặc tổ chức đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên và đăng ký theo nhóm 2–5 thành viên.

Trong cuộc thi, các đội sẽ được tiếp cận hệ sinh thái tài nguyên công nghệ của VNPT AI, bao gồm nền tảng và các mô hình AI đã và đang được vận hành trong doanh nghiệp. Việc trực tiếp phát triển trên những tài nguyên này nhằm chia sẻ tiêu chuẩn công nghệ thực tế, trải nghiệm các kỹ thuật triển khai và đánh giá mô hình trong môi trường vận hành thật.

vnpt 12.png
Age of AInicorns tập trung vào 2 năng lực lõi là phát triển sản phẩm AI và làm chủ công nghệ chuyên biệt cho Việt Nam.

Cụ thể, ở đường đua The Dreamer, các đội xác định một vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp AI. 20 đội có ý tưởng nổi bật sẽ được cung cấp tài nguyên công nghệ của VNPT AI để xây dựng phiên bản sản phẩm thử nghiệm (MVP). Hội đồng đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện, giá trị sử dụng, khả năng thương mại hóa và tiềm năng mở rộng để chọn 5 đội xuất sắc trình diễn sản phẩm tại chung kết.

Trong khi đó, tại The Builder, đường đua dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu chuyên sâu về AI, người tham gia sẽ thiết kế luồng hoạt động AI Agent từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do VNPT AI cung cấp. Kết quả được cập nhật liên tục trên bảng xếp hạng (leaderboard), tạo nên môi trường cạnh tranh sôi động, nơi mỗi điểm số đều phản ánh năng lực tối ưu mô hình và khả năng sáng tạo thuật toán của từng đội thi.

Age of AInicorns không chỉ là bài kiểm tra năng lực kỹ thuật, mà còn là thước đo khả năng biến công nghệ thành giá trị thực, nơi các thí sinh được thử thách trong những bài toán thực tiễn đến từ tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông và khu vực công.

Vì vậy, cùng với phần thưởng tiền mặt, các đội thi được sử dụng tài nguyên công nghệ từ VNPT AI và VNPT Cloud - nền tảng giúp các nhóm đạt giải có thể mở rộng, tinh chỉnh và thương mại hóa sản phẩm sau cuộc thi.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,1 tỷ đồng, Age of AInicorns được xây dựng như bệ phóng để tăng tốc đưa AI vào đời sống, mở rộng năng lực phát triển của đội ngũ các nhà phát triển Việt Nam, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Age of AInicorns” được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá chiến lược” để đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

