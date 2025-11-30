"Máy giặt người" giá hơn 10 tỷ đồng gây sốc ở Nhật Bản

Nhật Bản ra mắt máy giặt dành cho con người trị giá hơn 10 tỷ đồng, cho phép người dùng nằm trong buồng khép kín để được “giặt sạch” cơ thể – và cả tâm hồn – kèm theo âm nhạc. Sản phẩm hiếm, chỉ sản xuất 50 chiếc.

Người dùng sẽ nằm vào bên trong buồng trị giá 385.000 USD, đóng nắp lại và được làm sạch như quần áo – nhưng không có chế độ vắt – trong khi nhạc nền vang lên.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với khách tham quan tại World Expo, một chiếc “máy giặt người” hiện đã được bán ra ở Nhật Bản, phát ngôn viên của công ty cho biết hôm thứ Sáu.

Người dùng nằm vào khoang máy, đóng nắp và được làm sạch như cách quần áo được giặt trong máy giặt, nhưng không quay, kèm theo âm nhạc thư giãn.

Nguyên mẫu của thiết bị, được gọi là “máy giặt người của tương lai”, đã thu hút hàng dài du khách chờ đợi tại kỳ triển lãm kéo dài 6 tháng kết thúc ở Osaka vào tháng 10, với tổng cộng hơn 27 triệu người tham dự.

Thiết bị được sản xuất bởi công ty Nhật Bản Science, là phiên bản cập nhật của sản phẩm từng được trưng bày ở Osaka vào năm 1970 – lần Expo trước đó mà thành phố này đăng cai.

“Chủ tịch công ty chúng tôi đã được truyền cảm hứng bởi chiếc máy đó khi ông còn là một cậu bé 10 tuổi”, bà Sachiko Maekura, phát ngôn viên của Science, cho biết.

Chiếc máy này “không chỉ rửa sạch cơ thể bạn mà còn làm sạch cả tâm hồn”, bà nói thêm, đồng thời giải thích rằng thiết bị có thể theo dõi nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn khác của người dùng.

Sau khi một công ty nghỉ dưỡng tại Mỹ liên hệ hỏi liệu nguyên mẫu này có được thương mại hóa hay không, Science quyết định đưa sản phẩm vào sản xuất thực tế.

Một khách sạn ở Osaka đã mua chiếc máy đầu tiên và đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ này cho khách lưu trú, theo phát ngôn viên.

Những khách hàng khác bao gồm Yamada Denki – chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn tại Nhật – đơn vị kỳ vọng chiếc máy sẽ giúp thu hút người dân đến các cửa hàng của họ.

“Vì một phần sức hút của chiếc máy nằm ở sự độc đáo, chúng tôi dự định chỉ sản xuất khoảng 50 chiếc”, bà Maekura nói.

Truyền thông địa phương cho biết giá bán lẻ của thiết bị này sẽ là 60 triệu yen (tương đương 385.000 USD, hơn 10 tỷ đồng).

Theo SCMP