Làm thế nào để ứng phó với viêm họng khi thời tiết chuyển lạnh?

Theo TS. BS. Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị - giao mùa là thời điểm thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển gây bệnh đường hô hấp, trong đó có bệnh viêm họng cấp. Là bệnh thường xuyên gặp tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng nếu điều trị muộn các biến chứng nguy hiểm như viêm cầu thận, thấp tim có thể xảy ra, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Bệnh viêm họng nói chung và viêm họng cấp nói riêng là bệnh gây viêm nhiễm tại vùng họng hoặc amydal thường có biểu hiện đặc trưng bởi dấu hiệu “đau họng”. Ngoài ra, viêm họng cũng có thể đi kèm với các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp khác như cúm, cảm, sởi.

Bệnh viêm họng có thể xảy ra ở bất cứ ai, tuy nhiên trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Do ở trẻ, sức đề kháng còn yếu nên dễ bị các vi khuẩn xâm nhập gây hại. Triệu chứng này là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của người bệnh khi đến khám bác sĩ, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột.

Viêm họng có nhiều biểu hiện khác nhau

BS. Hằng cho hay, tùy theo sức đề kháng của cơ thể mà các biểu hiện triệu chứng khác nhau. Đối với triệu chứng của bệnh bạch cầu hạt đơn nhân thì bệnh nhân có biểu hiện nổi hạch, sốt cao, đau cơ, kém ăn, ban đỏ. Đối với liên cầu có triệu chứng nuốt đau, nuốt khó, niêm mạc họng đỏ, có những giả mạc trắng hoặc xám, Sốt, ớn lạnh, chán ăn, nôn, thay đổi cảm giác vị giác, toàn trạng thay đổi.

Thời gian diễn biến bệnh phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người bệnh. Thời gian có thể lây lan bệnh là từ lúc biểu hiện bệnh cho đến khi lui cơn sốt nếu do virrus. Còn nếu do liên cầu, thời gian lây sẽ trong vòng 24 giờ kể từ khi dùng kháng sinh. Cảm lạnh thường kéo dài 10 ngày, triệu chứng thường là sốt cao trong 3 - 5 ngày, nếu kết hợp với virus cúm, bệnh cũng kéo dài trong suốt thời gian bị bệnh này.

BS. Hằng lưu ý, bệnh viêm họng do liên cầu khuẩn thường có triệu chứng nặng hơn so với các nguyên nhân khác. Nguy hiểm hơn, nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể dẫn tới các biến chứng nhiễm trùng ở amidan, ở tai, máu, viêm thận và sốt thấp khớp. Sốt thấp khớp có thể dẫn tới đau khớp và viêm, phát ban thậm chí làm tổn hại cho van tim. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng tỷ lệ thường gặp nhất là trẻ em từ 5 - 15 tuổi. Người bệnh sẽ có các triệu chứng như: họng đỏ, xuất hiện các mảng trắng ở amidan, sốt hoặc đau đầu, thỉnh thoảng có nổi ban, có thể kèm theo sưng nề hạch bạch huyết.

Điều trị viêm họng đúng cách

BS, Hằng khuyến cáo người dân cần lưu ý khi chăm sóc và điều trị tại nhà khi bị viêm họng. Nếu bệnh nhân bị viêm họng do virus cần chú ý uống nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước, súc họng bằng nước muối sinh lý. Có thể dùng máy tạo ẩm, nghỉ ngơi cho tới khi thấy khỏe mạnh. Nếu đau họng có thể dùng thuốc ngậm họng để giảm đau và ngứa họng. Ngoài ra, có thể dùng một số thuốc từ thiên nhiên giúp giảm dần triệu chứng như mật ong, cam thảo,…

Viêm họng cấp tính rất phổ biến, nhất là vào mùa lạnh. Vì thế, khi bị viêm họng người dân nên tránh tiếp xúc với những người đang bị các bệnh về đường hô hấp; bổ sung chất dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức đề kháng cho bản thân; hạn chế hoặc không sử dụng thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích khác; đeo khẩu trang đi đường, làm việc trong các môi trường ô nhiễm, nhiều hóa chất; giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là vùng cổ họng; vệ sinh môi trường sống và thường xuyên súc miệng bằng nước muối, uống nước chanh mật ong, ăn tỏi… vừa làm tăng sức đề kháng vừa là các cách trị viêm họng cấp tại nhà dễ làm.

Ngoài ra, trẻ nhỏ bị viêm họng cần được chăm sóc chu đáo, tránh gió lạnh, nhiễm lạnh do mưa, mặc đủ ấm, đi tất, quàng khăn giữ ấm tai, cổ,... Thực tế, đau cổ họng có thể xảy ra do các yếu tố môi trường như dị ứng theo mùa, hít phải khói thuốc lá, hoặc thậm chí không khí khô. Những người ngủ ngáy cũng có thể bị đau họng. Hầu hết các bệnh viêm họng xảy ra do nhiễm virus,… Nếu đau họng sau 2 ngày không hết, người dân nên đến bệnh viện để khám bệnh và điều trị kịp thời.