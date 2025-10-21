Khui “sít rịt” những “tấm vé vàng” của 8Wonder Winter 2025

Hà Nội đang nóng hơn bao giờ hết khi khán giả sẵn sàng “cháy” hết mình cùng Alicia Keys - huyền thoại âm nhạc sở hữu 17 giải Grammy, giọng hát thiên thần Dimash và dàn nghệ sĩ cực chất: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, Maydays tại Symphony of Stars.

Không chỉ quy tụ những tên tuổi đình đám, 8Wonder Winter 2025 còn mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao ở mọi vị trí - từ Skybox sang trọng, VVIP cực chill, VIP view siêu đẹp đến GA Zone cuồng nhiệt. Mỗi tấm vé sẽ đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc đẳng cấp, nơi ánh sáng, giai điệu và cảm xúc hoà làm một.

Bên cạnh dàn sao quốc tế và trong nước đình đám, 8Wonder Winter 2025 còn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với hệ thống hạng vé được thiết kế phong phú mang đến chuỗi trải nghiệm đa dạng: từ không gian sang trọng đỉnh cao đến khu vực bùng nổ năng lượng sát sân khấu, tất cả giúp khán giả tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc hội cuồng nhiệt và rực rỡ.

Trong đó, skybox không chỉ là một vị trí xem concert, mà là đặc quyền dành cho những tâm hồn yêu âm nhạc đích thực. Sở hữu góc nhìn chính diện ôm trọn toàn bộ sân khấu, khán giả được sống trong từng khoảnh khắc rực rỡ của “Symphony of Stars” – nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện thành một trải nghiệm trọn vẹn và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, vé skybox mang đến không gian lounge riêng cực chill, với sofa êm ái, ẩm thực 5 sao và đồ uống phục vụ không giới hạn, biến đêm nhạc thành bữa tiệc thăng hoa của cả thị giác, thính giác và cảm xúc. Đây là nơi giới mộ điệu tận hưởng âm nhạc theo cách đẳng cấp nhất - riêng tư, tinh tế nhưng vẫn hòa chung nhịp đập cuồng nhiệt cùng hàng chục nghìn khán giả trong nguồn năng lượng rực lửa không thể quên.

Không quá xa để bỏ lỡ năng lượng bùng nổ, cũng không quá gần để đánh mất khoảng riêng, VVIP chính là tọa độ lý tưởng để sống trọn cùng âm nhạc. Từ vị trí này, khán giả được đắm mình trong không gian nơi ánh sáng, âm thanh và cảm xúc hòa quyện – vừa đủ gần để cảm nhận nguồn năng lượng bùng nổ của sân khấu, vừa đủ xa để thư giãn, chill và tận hưởng trọn vẹn từng giai điệu. VVIP chiều lòng khách bằng ghế lounge rộng rãi, ẩm thực tinh tế và đồ uống free flow giúp bạn “nâng ly, chill vibe” theo đúng tinh thần lễ hội. VVIP là lựa chọn dành cho những người yêu sự phóng khoáng, tinh tế và biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc sống động của Symphony of Stars.

Với những ai muốn chạm gần thần tượng, hòa mình trong bầu không khí concert đỉnh cao mà vẫn giữ được sự thoải mái và đẳng cấp riêng thì VIP là lựa chọn hoàn hảo. Từ VIP 1 - nơi ánh sáng, âm thanh và năng lượng sân khấu bùng nổ ngay trước mắt, đến VIP 2 - khu vực được yêu thích bởi những khán giả muốn “cháy” hết mình nhưng vẫn dễ dàng di chuyển, kết nối và chill cùng bạn bè, mỗi vị trí đều mang đến một cách tận hưởng riêng biệt.

Với tầm nhìn chính diện, vị trí trung tâm của cuộc vui, hạng vé VIP chính là “deal vàng” dành cho những tín đồ âm nhạc muốn sống trọn trong đêm nhạc triệu cảm xúc mà không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Đối với các tín đồ mê quẩy, GA – Standing Zone là trái tim rực cháy của 8Wonder Winter 2025, nơi âm nhạc xóa nhòa mọi giới hạn và kết nối hàng ngàn khán giả trong cùng một nhịp đập.

Sở hữu đặc quyền đứng sát sân khấu, mang đến cho khán giả cảm nhận rõ từng nhịp bass, tia sáng từng cú drop lan tỏa qua cơ thể, là “vụ nổ cảm xúc” đúng nghĩa mà chỉ những lễ hội âm nhạc đỉnh cao mới có. GA Zone mang tinh thần festival đặc trưng nhất, nơi bạn có thể nhảy, hát, hò reo và hòa vào biển người cuồng nhiệt - sống trọn với từng giai điệu, từng khoảnh khắc thăng hoa. Nếu bạn yêu sự tự do, đam mê năng lượng và muốn thực sự “cháy” cùng âm nhạc, đây chính là vị trí dành riêng cho bạn, nơi cảm xúc được thắp sáng, và âm nhạc trở thành nhịp đập của trái tim.

Từ Skybox sang trọng đến GA sôi động, mỗi hạng vé đều mang đến một hành trình cảm xúc độc bản, đưa khán giả đi qua qua mọi cung bậc: rộn ràng, choáng ngợp, rồi vỡ òa trong giây phút cuối cùng khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Hà Nội.

Vé sẽ được mở bán sớm cho hội viên VinClub từ 10:00 đến 23:59 ngày 21/10/2025, kèm đặc quyền hấp dẫn như tặng điểm Vpoint tới 15%, cơ hội Meet & Greet cùng nghệ sĩ, đồ uống miễn phí và lối check-in riêng. Các hạng thành viên Gold, Platinum và Diamond sẽ được hoàn điểm tương ứng 5%, 10% và 15% giá trị vé, mở lối đặc quyền đến gần hơn với những ngôi sao. Từ 24/10/2025, cổng bán vé chính thức mở toàn quốc qua website VinWonders.com, Ticketbox, Klook.com và Trip.com.

8Wonder Winter 2025 – Symphony of Stars, đại nhạc hội đỉnh cao do Tập đoàn Vingroup tổ chức, sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội vào đêm 6/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, mở ra một đại tiệc âm nhạc rực rỡ và thăng hoa chưa từng có.

Tâm điểm của đêm diễn là Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân 17 giải Grammy, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, mang theo giọng hát mê hoặc và nguồn năng lượng đầy nội lực đã chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc khắp thế giới. Sánh vai cùng nữ diva huyền thoại là giọng hát đẳng cấp toàn cầu Dimash, Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, Maydays và các ngôi sao quốc tế khác, cùng nhau tạo nên “Symphony of Stars” – bản hòa ca của những vì sao đúng nghĩa nơi âm nhạc thế giới giao thoa cùng sắc màu Việt Nam.

Khi ánh sáng, giai điệu và cảm xúc hòa quyện, mỗi khoảnh khắc trên sân khấu 8Wonder sẽ trở thành một dấu ấn khó quên, nơi mỗi nhịp beat làm rung chuyển hàng vạn con tim, làm nên bản giao hưởng rực rỡ mang tên 8Wonder Winter.