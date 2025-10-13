Hợp tác công nghệ là chìa khóa thành công của doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, công nghệ không còn là một lựa chọn mà trở thành yếu tố then chốt của mỗi doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp - lực lượng được xác định đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế - đang đứng trước những cơ hội vàng và thách thức mang tính lịch sử. Theo bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch sáng lập Ngân hàng SeABank, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, hợp tác công nghệ chính là chiến lược mang tính quyết định để doanh nghiệp vươn mình, tạo ra thành tựu đột phá trong kỷ nguyên mới.

Công nghệ là lợi thế của doanh nghiệp

Việt Nam đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 68/NQ-CP của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất và là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế quốc gia, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trước đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột cho phát triển kinh tế bền vững, trong đó nhấn mạnh doanh nghiệp là một trong hai trung tâm và chủ thể chính, đồng thời là nguồn lực và động lực then chốt để thúc đẩy sự phát triển.

Những quyết sách này đã mở thêm nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu mà ở đó, công nghệ đóng vai trò cốt lõi.

Bà Nguyễn Thị Nga nhận định: "Trong một thế giới nơi công nghệ đang định hình lại mọi phương diện, từ cách chúng ta sống đến cách chúng ta làm việc, giải trí và kết nối, thì việc sở hữu, làm chủ hoặc hợp tác hiệu quả để khai thác công nghệ sẽ là lợi thế cạnh tranh then chốt của doanh nghiệp, và rộng hơn là của một quốc gia".

Chiến lược đầu tư phát triển công nghệ đã chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đơn cử như ở Dubai, từ một thành phố thương mại và du lịch, tiểu vương quốc trên sa mạc này đã vươn mình trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu nhờ chủ động thúc đẩy các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Web3 và blockchain thông qua hợp tác với những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Hợp tác công nghệ - chiến lược bứt phá của Tập đoàn BRG

Dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã khẳng định vị thế là một tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, quản lý và vận hành gôn, khách sạn nghỉ dưỡng, bán lẻ, sản xuất… Trong suốt hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn luôn xác định đầu tư hợp tác đa lĩnh vực với các tập đoàn toàn cầu, thương hiệu nổi tiếng quốc gia và quốc tế - mà trong đó, công nghệ là một lĩnh vực quan trọng - là chiến lược dài hạn để bứt phá, tạo ra những kỳ tích mới, góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Mới đây, Tập đoàn đã cùng Ngân hàng SeABank ký thoả thuận hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia Hà Nội - hệ thống đại học chuyên đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước - nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Phát huy những thế mạnh của 3 bên - kinh nghiệm thực tiễn, tiềm lực của Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank, cùng trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, bản thỏa thuận tạo ra nền tảng vững chắc để ươm tạo các nhà khoa học xuất sắc, các nhóm nghiên cứu trình độ cao, các doanh nghiệp kỳ lân công nghệ… Các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dùng chung hợp tác với đối tác quốc tế sẽ được đầu tư phát triển, giúp tăng cường vị thế và uy tín của cả Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và Đại học Quốc gia Hà Nội trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Trước đó, Tập đoàn BRG cũng đã khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, hợp tác cùng Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh. Dự án kỳ vọng sẽ xây dựng khu đô thị thông minh, bền vững, trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và cả thế giới, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, để người dân được hưởng những gì tinh hoa nhất của thế giới ngay trên mảnh đất quê hương mình. Đây cũng sẽ là một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi các công nghệ tân tiến được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một trong 80 dự án trọng điểm quốc gia được chọn khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Đi cùng nhau để tiến xa hơn

Không chỉ nỗ lực để phát triển Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga còn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

Bà kỳ vọng các doanh nghiệp Việt sẽ không chỉ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn ưu tiên đầu tư, nghiên cứu và chia sẻ công nghệ để tạo ra một nền tảng chung cho cộng đồng cùng vươn xa trong thời đại toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay.

Đồng thời, Tập đoàn BRG khẳng định luôn đồng hành với các doanh nghiệp, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực để cùng nhau phát triển. Đặc biệt, Tập đoàn sẽ tiếp tục chú trọng vào việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra hệ sinh thái phát triển toàn diện, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nga phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Kỷ nguyên số không phải là một khái niệm xa vời, mà đang diễn ra từng ngày, từng giờ, trong từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, từng thành phố trên khắp đất nước. Để thực sự “vươn mình”, doanh nghiệp Việt phải xác định rõ công nghệ không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết và hợp tác công nghệ chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hội nhập, phát triển mạnh mẽ.

“Tôi tin rằng, khi doanh nghiệp biết khai thác sức mạnh của hợp tác công nghệ, chúng ta không chỉ thành công trong nước, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, mà còn có thể vươn ra thế giới, khẳng định vị thế và bản sắc doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu”, bà Nguyễn Thị Nga kết luận.