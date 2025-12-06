Mỹ phản đối kế hoạch EU dùng tài sản Nga đóng băng cho khoản vay 140 tỷ euro hỗ trợ Ukraine

Mỹ được cho là đang vận động các quốc gia EU chặn kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp cho khoản vay 140 tỷ euro dành cho Ukraine.

Washington đang vận động một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp cho khoản vay 140 tỷ euro dành cho Ukraine, vì cho rằng số tiền này nên được giữ lại để làm đòn bẩy cho một thỏa thuận hòa bình thay vì “kéo dài chiến tranh”, Bloomberg đưa tin hôm 5/12, trích dẫn các nguồn thạo tin.

Theo đề xuất mới nhất của Ủy ban châu Âu, khối này sẽ sử dụng 210 tỷ euro (245 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng để phát hành một khoản “vay bồi thường” cho Ukraine.

Theo kế hoạch, Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay nếu Nga đồng ý chi trả bồi thường chiến tranh – một kịch bản được coi là rất khó xảy ra. Đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh từ nhiều thành viên EU, đặc biệt là Bỉ – quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tài sản và cảnh báo rủi ro pháp lý khổng lồ.

Nhiều nhà ngoại giao EU tiết lộ với Bloomberg rằng Mỹ cũng “không hài lòng” với kế hoạch này, vì Washington tin rằng “số tài sản cần được dùng để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow, chứ không phải để kéo dài cuộc chiến”.

Trong dấu hiệu rạn nứt Mỹ – EU, một báo cáo trước đó của tờ Politico cho biết Washington muốn EU hoàn trả tài sản Nga bị đóng băng sau khi Moscow ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Ngoài ra, phiên bản đầu tiên của kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ hậu thuẫn – bị rò rỉ hồi tháng trước và gây lo ngại tại châu Âu – cũng đề xuất chuyển hướng 100 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng sang tái thiết Ukraine, dù chưa rõ điều kiện này có còn được thảo luận hay không.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng cảnh báo rằng sử dụng số tài sản đóng băng có thể làm suy yếu đòn bẩy của EU trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Dù vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn thúc đẩy tiến trình bất chấp lo ngại của Bỉ, và đã trình hai phương án tài trợ cho Ukraine.

Phương án thứ nhất là vay nợ ở cấp độ EU – nhiều khả năng sẽ bị chặn vì cần sự đồng thuận tuyệt đối.

Phương án thứ hai tập trung vào khoản “vay bồi thường”, chỉ cần đa số đủ điều kiện để thông qua. Bà von der Leyen khẳng định khoản vay này sẽ không dùng tiền của người nộp thuế EU.

Moscow gọi các kế hoạch của EU là hành vi “trộm cắp” và cảnh báo sẽ có những biện pháp trả đũa pháp lý mạnh mẽ.

Theo RT