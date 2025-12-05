Bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động khủng bố và tội phạm, Nga chặn hoàn toàn Snapchat, hạn chế FaceTime

Chính phủ Nga tăng cường kiểm soát các nền tảng mạng xã hội và liên lạc trong nước vì lý do an ninh.

Roskomnadzor (Cục Giám sát CNTT và truyền thông đại chúng Nga) hôm 4/12 thông báo mạng xã hội Snapchat đã bị chặn hoàn toàn, chức năng gọi video FaceTime của Apple cũng bị hạn chế. Lý do là các ứng dụng này bị cáo buộc được sử dụng để lên kế hoạch tấn công khủng bố và các hành vi phạm tội khác.

Roskomnadzor cho biết Snapchat và FaceTime bị dùng để tổ chức và thực hiện các hoạt động khủng bố, tuyển mộ lực lượng, lừa đảo và nhiều hành vi phi pháp khác tại Nga, vì vậy họ buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa và hạn chế. Trong thực tế việc chặn Snapchat đã bắt đầu thực hiện từ ngày 10/10 năm nay, nhưng đến nay nhà chức trách mới công bố chính thức.

Hiện Snap Inc., công ty mẹ của Snapchat, và Apple chưa đưa ra phản hồi.

Theo các báo cáo, từ khi chiến tranh Nga–Ukraine bùng nổ năm 2022, Nga đã siết chặt mạnh mẽ việc kiểm soát không gian số, bao gồm phong tỏa hoặc hạn chế nhiều nền tảng lớn như: YouTube, Signal và Viber.... Signal và Viber bị chặn từ năm 2024; năm 2025, chính quyền cấm các cuộc gọi qua WhatsApp và Telegram – hai ứng dụng phổ biến nhất tại Nga.

Nhiều công cụ VPN cũng thường xuyên bị chặn. Thậm chí YouTube từng bị cố ý giảm tốc độ để hạn chế lưu thông thông tin. Năm ngoái, YouTube bị ngắt kết nối nhiều lần; các chuyên gia cho rằng chính quyền cố tình bóp băng thông, nhưng phía Nga cáo buộc Google, chủ sở hữu YouTube, không bảo trì đúng cách thiết bị tại Nga.

Ngoài ra, một số khu vực tại Nga mùa hè năm nay từng rơi vào tình trạng mạng di động bị gián đoạn, được giải thích là nhằm ngăn chặn máy bay không người lái của Ukraine. Một số địa phương còn áp dụng “cơ chế danh sách trắng”, chỉ cho phép truy cập các trang web được chính phủ phê duyệt.

Người sử dụng mạng internet Nga được khuyến khích sử dụng ứng dụng nội địa Max. Ảnh: Singtao.

Song song với các biện pháp chặn, Nga đang đẩy mạnh quảng bá ứng dụng nội địa mang tên “Max”.

Đầu tuần này, chính phủ cũng thông báo đang chặn nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox, với lý do bảo vệ trẻ em khỏi “nội dung bất hợp pháp và những kẻ ấu dâm tiếp cận trẻ vị thành niên qua chat trong game rồi lôi kéo ra ngoài đời thực”.

Roskomnadzor muốn áp dụng nhãn “tổ chức truyền tải thông tin” lên các nền tảng — nhãn này buộc dịch vụ phải mở tài khoản liên hệ với Roskomnadzor và cho phép cơ quan an ninh FSB truy cập vào tài khoản người dùng để giám sát. Những ai không tuân thủ có thể bị chặn.

Theo Mediascope - công ty nghiên cứu thị trường và đo lường truyền thông lớn nhất tại Nga, Roblox hiện là nền tảng trò chơi phổ biến thứ hai ở Nga với gần 8 triệu người dùng hàng tháng.

Theo Chinapress, Singtao