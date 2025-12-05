Thượng đỉnh Putin-Modi tập trung thảo luận về thương mại và hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Hai bên thảo luận về các vấn đề thương mại, quốc phòng, năng lượng và nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu cuộc hội đàm thượng đỉnh tại New Delhi trong hôm 5/12, trong bối cảnh Ấn Độ trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo Nga và ông Modi tuyên bố rằng New Delhi ủng hộ mọi nỗ lực hòa bình tại Ukraine.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Putin sau 4 năm, với mục tiêu thúc đẩy thương mại với khách hàng hàng đầu của vũ khí Nga và dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây gây sức ép lên mối quan hệ song phương vốn kéo dài nhiều thập kỷ.

Chuyến thăm diễn ra trong lúc New Delhi đang đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại nhằm cắt giảm các mức thuế trừng phạt mà Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa Ấn Độ vì việc nước này mua dầu Nga.

Moscow từ lâu là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ và tuyên bố muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa Ấn Độ hơn, nhằm đưa kim ngạch song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Hiện cán cân thương mại nghiêng mạnh về phía Nga do Ấn Độ nhập khẩu năng lượng.

Kể từ khi châu Âu cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine gần 4 năm trước, Ấn Độ đã tăng mạnh mua dầu thô Nga giá rẻ, nhưng phải giảm nhập khẩu trong năm nay dưới áp lực từ các mức thuế và lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

“Ấn Độ không trung lập – Ấn Độ có lập trường, và lập trường đó là hòa bình”, ông Modi nói với ông Putin khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu đối thoại. “Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực hòa bình, và chúng tôi sát cánh cùng mọi sáng kiến vì hòa bình”.

Ông Putin đáp lại, cảm ơn ông Modi vì sự quan tâm và nỗ lực nhằm giải quyết xung đột.

“Chúng tôi đã có cơ hội, và ông đã tạo cơ hội đó, để trao đổi chi tiết về những gì đang diễn ra trên mặt trận Ukraine và các bước chúng tôi cùng một số đối tác khác, bao gồm cả Mỹ, đang thực hiện để hướng tới một giải pháp hòa bình khả dĩ”, ông Putin nói.

“Trong khi nền kinh tế và đất nước chúng ta phát triển, cơ hội hợp tác ngày càng mở rộng”, ông Putin cho biết thêm. “Những lĩnh vực mới đang xuất hiện – công nghệ cao, hợp tác hàng không, không gian và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có mối quan hệ rất tin cậy trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự, và chúng tôi dự định tiếp tục tiến lên trong tất cả các lĩnh vực”.

Nghi thức đón tiếp trọng thể

Ông Putin đã đến New Delhi trong hôm 4/12 trong sự đón tiếp nồng nhiệt của ông Modi, người đã ôm chào đón ông ngay trên đường băng. Hai nhà lãnh đạo cùng di chuyển trên một xe để dự bữa tối riêng do ông Modi chủ trì.

Sáng thứ Sáu, ông Putin được chào đón bằng nghi thức danh dự tại sân dinh Tổng thống Rashtrapati Bhavan thời thuộc địa, với 21 phát đại bác khi đoàn xe của ông tiến vào.

Hai bên dự kiến công bố một loạt thỏa thuận sau cuộc hội đàm chính thức.

Theo Reuters, các doanh nghiệp Ấn Độ được kỳ vọng ký thỏa thuận với tập đoàn Uralchem – nhà sản xuất kali và amoni nitrat lớn nhất Nga – để cùng xây dựng một nhà máy sản xuất urê tại Nga.

Các ngân hàng Nga như Gazprombank và Alfa Bank cũng đang xin phép hoạt động tại Ấn Độ nhằm hỗ trợ mở rộng thương mại song phương.

Ông Putin nói về vấn đề năng lượng Nga

Ông Modi và ông Putin cũng dự kiến thảo luận về lao động và năng lượng hạt nhân dân sự.

Phái đoàn lớn tháp tùng ông Putin bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng ông Andrei Belousov, người đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ông Rajnath Singh hôm thứ Năm.

Ông Belousov tuyên bố rằng “ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tự chủ trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng”, theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Trong cuộc phỏng vấn với India Today phát sóng tối thứ Năm, ông Putin thách thức áp lực của Mỹ buộc Ấn Độ không được mua nhiên liệu Nga, trong khi Washington vẫn mua nhiên liệu hạt nhân Nga.

“Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không được hưởng đặc quyền đó? Câu hỏi này cần được xem xét kỹ lưỡng, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận, bao gồm cả với Tổng thống Trump”, ông Putin nói.

Ông cũng cho biết, dù thương mại Ấn – Nga có sự sụt giảm nhẹ trong chín tháng đầu năm, hoạt động thương mại năng lượng vẫn “vận hành trơn tru”.

Ấn Độ cho rằng thuế của ông Trump là không hợp lý, không công bằng và chỉ ra rằng Mỹ vẫn tiếp tục giao dịch với Moscow. Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn nhập khẩu hàng tỷ USD năng lượng và hàng hóa Nga, từ LNG đến uranium làm giàu.

“Nút thắt” của Ấn Độ

Ông Putin đến Ấn Độ chỉ một ngày sau cuộc đàm phán với các phái viên hàng đầu của ông Trump về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine, dù hai bên chưa đạt được thỏa hiệp.

Ấn Độ kiên quyết không lên án Nga về cuộc chiến, kêu gọi hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời cho rằng quan hệ với Moscow đang bị các nước phương Tây “nhắm vào một cách không công bằng”, trong khi họ vẫn tiếp tục làm ăn với Nga khi có lợi ích.

“Ấn Độ đang đối mặt một thế tiến thoái lưỡng nan: bằng việc tăng cường quan hệ với Moscow hoặc Washington, New Delhi sẽ khiến mối quan hệ với bên còn lại bị ảnh hưởng”, ông Michael Kugelman, chuyên gia của Atlantic Council, viết trên Foreign Policy trong tuần này.

Theo Reuters