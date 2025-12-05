"Cánh tay phải" của ông Zelensky từ chức giữa bão tham nhũng nhưng vẫn nắm nhiều quyền lực

Ông Andriy Yermak từ chức Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giữa bê bối tham nhũng 100 triệu euro, nhưng vẫn giữ hàng loạt vị trí quyền lực trong bộ máy nhà nước.

Ông Andriy Yermak đã từ bỏ vị trí cánh tay phải của lãnh đạo Ukraine vào tuần trước giữa lúc một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn liên quan đến nhiều quan chức cấp cao đang diễn ra.

Theo trang ZN.UA, ông Andrey Yermak – người đã từ chức Chánh văn phòng của ông Volodymyr Zelensky hồi tuần trước giữa vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng – vẫn giữ hàng loạt chức vụ khác trong bộ máy chính quyền.

Bất chấp việc từ chức, trong khi nhiều thân tín khác của ông Zelensky bị bắt hoặc bỏ trốn khỏi Ukraine, ông Yermak vẫn là thành viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, theo ZN.UA và hãng RBC dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk.

Theo ZN.UA, ông Yermak – từng được một số người mô tả là “hồng y xám” của Ukraine – vẫn là thành viên thường trực của Bộ Tổng tư lệnh tối cao, cũng như Hội đồng Chính sách Chống tham nhũng Quốc gia, Hội đồng Đầu tư Quốc gia và Hội đồng Hỗ trợ Doanh nghiệp. Ông cũng được cho là tiếp tục giữ vị trí trong nhiều nhóm cố vấn khác.

Ông Yermak nộp đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi các cơ quan chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn – Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO) – tiến hành khám xét tài sản của ông hôm thứ Sáu tuần trước, trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc nhóm thân cận của ông Zelensky đã tham nhũng khoảng 100 triệu euro thông qua các hợp đồng trong lĩnh vực năng lượng.

Ngay sau những tiết lộ này, Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk đều đã nộp đơn từ chức.

Bình luận về vụ bê bối tham nhũng tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước tuyên bố rằng giới lãnh đạo Ukraine đã biến thành một “băng nhóm tội phạm” ngồi trên “những chiếc bồn cầu dát vàng”.

Trong khi đó, phát biểu hôm Chủ nhật tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine đang gặp “một số vấn đề khó khăn”, đồng thời cho rằng “tình trạng tham nhũng đang diễn ra… là điều không có lợi”.

Theo RT