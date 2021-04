Hoá giải nỗi đau cho người bệnh bằng an thần tỉnh trong nha khoa

Đây là ý kiến của PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế – đưa ra tại hội thảo sử dụng hỗn hợp khí N­ 2 O và O 2 để an thần tỉnh trong nha khoa do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y Tế cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức tại Hà Nội.

Giảm đau hiệu quả

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, phương pháp an thần tỉnh bằng hỗn hợp khí N 2 O/O 2 trong nha khoa đã được các nước trên thế giới (Anh, Mỹ, Úc..) và trong khu vực (Thái Lan, Singapore,…) triển khai trong điều trị nha khoa từ nhiều thập kỷ nay. Đây là phương pháp an toàn và hiệu quả để giảm đau cho bệnh nhân, đồng thời, tăng cường giao tiếp hiệu quả giữa bệnh nhân và bác sĩ giúp đạt được kết quả điều trị tối ưu, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người bệnh.

Ở nước ta, một số bệnh viện cũng đã sử dụng hỗn hợp khí này trong gây mê. Tuy nhiên, để thực hiện một cách hết sức khoa học và đúng quy trình của Bộ Y tế, đúng pháp luật, các bệnh viện phải xây dựng hướng dẫn sử dụng, thực hiện kỹ thuật này cụ thể, đảm bảo các điều kiện như: thầy thuốc phải được đào tạo; cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải đủ điều kiện thực hiện; bảo quản cũng như sử dụng, cung ứng tốt và chỉ định đúng.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê cho hay: Do khí N2O và O2 có tính chất an thần nên một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng và sử dụng khí này để tạo ra bóng cười, gây tác động vào thần kinh. Nếu sử dụng không đúng liều thì sẽ gây phản tác dụng. Do đó, cần nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân, của nhà quản lý, cơ quan chuyên môn trong sử dụng, quản lý hỗn hợp khí này cho hiệu quả, tránh thất thoát.

Loại bỏ lo lắng cho người bệnh

Chia sẻ thông tin về phương pháp an thần tỉnh, PGS.TS. Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - cho biết: Xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay, tại các cơ sở điều trị và cở sở đào tạo Răng Hàm mặt cũng như nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội với vị trí đầu ngành đã xây dựng và trình Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế hồ sơ xin phê duyệt áp dụng thí điểm kỹ thuật sử dụng hỗn hợp khí N 2 O/O 2 để an thần tỉnh trong nha khoa.

Trước khi triển khai sử dụng hỗn hợp khí N 2 O/O 2 để an thần tỉnh trong nha khoa, bệnh viện mong muốn tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước, ngoài nước và các Bộ ngành để hoàn thiện quy trình kỹ thuật ứng dụng nhân rộng trong thực tế.

Hiện, mỗi năm ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tiếp nhận hơn 1 triệu lượt điều trị, trong đó có trên 10.000 trẻ em, trung bình có 100 trẻ điều trị răng/ngày. Đặc biệt, những trẻ bị sâu răng rất khó hợp tác và hợp tác trong thời gian ngắn. Theo đánh giá của các chuyên gia, có tới 95% bệnh nhân có cảm giác lo lắng khi đến bệnh viện chữa răng.Vì thế, phương pháp sử dụng hỗn hợp khí N 2 O /O 2 để an thần tỉnh trong nha khoa” nếu được thông qua sẽ là một phương pháp quan trọng cùng với phương pháp gây tê và gây mê hiện đang được đa số các bệnh viện sử dụng giúp quá trình chữa răng thêm hiệu quả, loại bỏ lo lắng cho người bệnh.

Trước đó, từ năm 1990, các đoàn chuyên gia nước ngoài đã mang theo khí N 2 O như là một trong các loại vật tư tiêu hao không thể thiếu để sử dụng trong chương trình phẫu thuật và điều trị hàm mặt cho trẻ em và mang lại hiệu quả điều trị vượt trội. 20 năm nay, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã sử dụng khí N 2 O như một vật tư y tế thiết yếu. Đến năm 2018, Việt Nam đã cử 16 Bác sĩ Răng Hàm mặt tham gia khóa đào tạo tại Singapore về lĩnh vực nói trên (lý thuyết và thực hành) và được cấp chứng chỉ.