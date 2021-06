Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM: Đã tiêm vaccine COVID-19, nếu nhiễm cũng không nặng

“Trong số 53 nhân viên bị nhiễm SARS-CoV-2, chỉ có 1 người có triệu chứng nhẹ, còn lại 52 người đều không có triệu chứng” – GS.TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết.

Ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM về công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động điều trị tại BV sau khi ghi nhận các trường hợp nhân viên y tế của BV dương tính với SARS-CoV-2.

Tại buổi làm việc, GS.TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - cho biết, ngày 11/6 từ trường hợp nhân viên Phòng CNTT của BV được sàng lọc qua khai báo y tế, có triệu chứng nghi ngờ và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, BV đã khẩn trương triển khai các hoạt động sàng lọc, truy vết và lên phương án cách ly, lấy mẫu cho tất cả nhân viên y tế trong BV, đặc biệt là các trường hợp có liên quan, các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp đầu tiên.

“BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 1.200 cán bộ, thầy thuốc và nhân viên. Theo y văn quốc tế trong số những người đã tiêm vaccine, vẫn có tỷ lệ nhất định có thể nhiễm SARS-CoV-2, nhưng những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu nhiễm SARS-CoV-2 thì ít có khả năng phát triển thành bệnh. Thực tế cho thấy trong số 52 nhân viên BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nhiễm SARS-CoV-2 đợt này (một người chưa được tiêm vaccine do đang có thai 3 tháng) chỉ có một người có triệu chứng nhẹ và người này đang làm việc theo hình thức online để hỗ trợ hoạt động của BV. Cũng theo y văn quốc tế thì vaccine phòng COVID-19 giảm tình trạng nặng của bệnh và không dẫn đến tử vong” - GSTS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BV cũng đã khẩn trương chuẩn bị các khối lầu 3, 4, 5 với sức chứa 300 giường làm nơi cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với các trường hợp dương tính (hiện đã có 96 trường hợp nhân viên y tế được cách ly theo diện này); Tổ chức và vận động cung cấp suất ăn cho nhân viên y tế đang thực hiện cách ly tại BV; đồng thời động viên tinh thần cán bộ công nhân viên của BV để cùng nhau vượt qua khó khăn. Về công tác điều tra, truy vết BV đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) và các lực lượng chức năng của thành phố tiến hành lập danh sách các trường hợp liên quan, danh sách bệnh nhân xuất viện, chuyển viện trong thời gian 15 ngày vừa qua để tiếp tục theo dõi và tiến hành điều tra truy vết mở rộng.

Về các công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác điều trị tại BV trong thời gian tới, GS.TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, BV đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp dương tính, thực hiện cách ly tại lầu 3,4,5 để cắt đứt chuỗi lây nhiễm; Phối hợp cùng HCDC xử lý các trường hợp F1, F2 tại địa phương; tăng cường khử khuẩn bề mặt đồ dùng cá nhân trong môi trường BV; phân công bố trí nhân sự tại BV để đảm bảo tốt vừa duy trì hoạt động điều trị chăm sóc cho bệnh nhân vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch… Đồng thời BS Châu đề xuất ngưng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mới trong 1 tuần đối với các trường hợp bệnh nhân nhẹ các BV khác có thể điều trị; Riêng các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch cần can thiệp chuyên sâu như ECMO thì BV vẫn sẽ tiếp nhận điều trị; Công tác xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện vẫn sẽ được thực hiện như bình thường, mẫu sẽ được giao tại cổng và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao nỗ lực của BV Bệnh Nhiệt đới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua, không chỉ cho TP.HCM mà còn mang tầm khu vực, khi BV đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nặng từ các BV, các tỉnh trong khu vực chuyển đến. Về những nhiệm vụ trọng tâm của BV trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu: BV cần đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại BV đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế để tiếp tục điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị: Cần sớm ban hành lệnh phong tỏa cho toàn bộ BV Bệnh Nhiệt đới, trước mắt sẽ tiến hành phong tỏa trong 1 tuần sau đó tiếp tục đánh giá các yếu tố nguy cơ để triển khai các biện pháp tiếp theo sau đó; Tiến hành khử khuẩn môi trường cho BV; Các trường hợp bệnh nhân COVID-19 tiếp tục điều trị, theo dõi tại BV, đối với các bệnh nhân khác tiến hành giảm tải tối đa, trưng dụng các BV khác trong hệ thống y tế có khả năng tiếp nhận điều trị, tuy nhiên khi chuyển các trường hợp bệnh nhân này ra ngoài cần phải xem như là đối tượng nghi ngờ cần có các đơn vị cách ly điều trị phù hợp; Đối với các nhân viên F0 bố trí điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng này đồng thời đảm bảo các yêu cầu, điều kiện chăm sóc như các bệnh nhân mắc COVID-19 khác. Đối với công tác cách ly, các trường hợp tiếp xúc gần tại BV cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định về cách ly theo quy định, như điều kiện cách ly, quy định khoảng cách, quy định hạn chế tiếp xúc… đồng thời cần thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm với tần suất dày hơn so với thông thường theo đó nên thực hiện xét nghiệm từ 3-5 ngày/lần xét nghiệm (nếu có thể thì triển khai là 2 ngày/ lần xét nghiệm).

Liên quan các trường hợp F0 đã được phát hiện cần tiến hành truy vết các trường hợp F1 ngoài cộng đồng; Vận dụng đồng thời nhiều công cụ như xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm tải lượng vi rút, thông tin điều tra dịch tễ… để thực hiện điều tra dịch tễ một cách toàn diện nhằm truy vết nguồn gốc chuỗi lây nhiễm, giao Viện Pasteur TP.HCM phối hợp cùng HCDC, BV Bệnh Nhiệt đới nhanh chóng triển khai.

Đối với công tác điều trị, Thành phố đã đưa vào hoạt động BV điều trị COVID-19 Củ Chi và một phần BV Phạm Ngọc Thạch để phục vụ công tác điều trị COVID-19 tuy nhiên để chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án kịch bản, giao BV Chợ Rẫy nhanh chóng xây dựng kế hoạch về phương án, kịch bản mở rộng thêm 60 giường (nâng tổng công suất tiếp nhận lên mức 100 giường) và báo cáo với Bộ Y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế cũng sẽ thành lập bộ phận thường trực đặc biệt về phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM để phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và ngành Y tế TP.HCM để chung vai sát cánh cùng thành phố nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại TP.HCM cũng như tại BV Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.