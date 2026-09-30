Ukraine biến xe bọc thép Liên Xô thành “xe zombie” không người lái, đánh phòng tuyến Nga

Ukraine cải biến xe bọc thép BTR-60 từ thời Liên Xô thành phương tiện không người lái, lao vào các vị trí phòng thủ của Nga trong Chiến dịch Vivaldi, góp phần giúp Kiev tái chiếm nhiều khu dân cư.

Ukraine đã cải biến những xe bọc thép có từ thời Liên Xô thành các “xe zombie” không người lái, sử dụng chúng để phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga và tạo điều kiện cho lực lượng Kiev bắt giữ khoảng 250 binh sĩ Nga, giới chức Ukraine cho biết.

Trong Chiến dịch Vivaldi, hoạt động phản công giúp Ukraine giành lại 3 khu dân cư hôm 28/9, lực lượng Kiev đã triển khai một đội xe bọc thép BTR-60 điều khiển từ xa, lao thẳng vào những vị trí được phòng thủ kiên cố nhất của Nga tại thành phố Nove.

Hình ảnh từ chiến trường cho thấy các xe bọc thép không người lái chạy qua địa hình lầy lội với tốc độ cao rồi lao vào khu doanh trại tại Nove. Cơ sở này trước đó đã được quân đội Nga chuyển đổi thành một trung tâm hậu cần quan trọng.

Chiến dịch do Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine tiến hành. Chuẩn tướng Andrii Biletskyi cho biết tốc độ và cách thức triển khai lực lượng đã buộc nhiều đơn vị Nga phải đầu hàng.

“Quan niệm rằng ‘người Nga không đầu hàng’ vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim, trên thực tế đã biến thành cảnh cả những đơn vị lớn đầu hàng hoàn toàn, bao gồm sĩ quan, phi công và pháo binh”, Biletskyi nói về lực lượng Nga bị đánh bại.

“Chúng tôi hy vọng có thể trao đổi họ để đưa các binh sĩ Ukraine hiện đang bị giam giữ trở về trong thời gian tới”, ông nói thêm.

“Xe cảm tử” không người lái ngày càng nguy hiểm

Những phương tiện mang tính chất cảm tử này là ví dụ mới nhất cho thấy Ukraine đã phải liên tục đổi mới và phát triển các lực lượng cơ giới không người lái để đối phó với làn sóng tiến công kéo dài của quân đội Nga.

Sau 4 năm chiến sự, các hệ thống không người lái của Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Biletskyi ước tính khoảng 2.000 binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng trong chiến dịch mới nhất.

Việc giành lại Nove là một phần của Chiến dịch Vivaldi, một chiến dịch phản công được triển khai theo nhiều giai đoạn nhằm tái chiếm những vùng lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Cùng với Nove, Quân đoàn Lục quân số 3 cho biết họ đã giành lại các khu dân cư Ridkodub và Katerynivka, đồng thời khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của Ukraine đối với các làng Karpivka và Novomykhailivka.

Theo quân đội Ukraine, Chiến dịch Vivaldi đến nay đã giúp Kiev giành lại gần 68 dặm vuông (khoảng 176 km²) lãnh thổ từ lực lượng Nga.

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã tái chiếm khoảng 288 dặm vuông (gần 746 km²) trong những tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, Nga vẫn kiểm soát khoảng 45.000 dặm vuông (khoảng 116.550 km²) lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 20% diện tích Ukraine, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington.