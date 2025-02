DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki

Ngày 03/02, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chính thức tổ chức Lễ bàn giao Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) cho đối tác AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group.