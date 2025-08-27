Đội tuyển cầu lông Ciputra Hanoi giành ngôi Á Quân tại giải vô địch cá nhân Quốc gia 2025

Đồng Nai, tháng 8/2025 - Giải Vô địch Cầu lông Cá nhân Quốc gia 2025 đã chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, quy tụ các vận động viên hàng đầu đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển cầu lông Ciputra Hanoi (thuộc đoàn Hà Nội) đã thi đấu xuất sắc và giành ngôi Á quân toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm cầu lông mạnh mẽ và ổn định nhất trên bản đồ thể thao Việt Nam. Một trong những điểm nhấn nổi bật của đội tuyển là màn trình diễn ấn tượng đến từ đôi nữ Bùi Bích Phương – Vũ Thị Chinh, hai vận động viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô.

HCV Đôi Nữ : Vũ Thị Chinh + Bùi Bích Phương

Trong trận chung kết nội dung đôi nữ, cặp đôi đã xuất sắc vượt qua đối thủ được đánh giá rất mạnh đến từ Bắc Ninh với tỷ số 2-0 (21-8, 25-23), qua đó mang về tấm Huy chương Vàng danh giá cho đoàn Hà Nội. Bên cạnh tấm HCV đôi nữ, đội tuyển cầu lông Ciputra Hanoi còn giành được thêm 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, góp phần quan trọng vào tổng thành tích chung của đoàn.

Thành tích toàn đoàn bao gồm: 1 HCV-1 HCB-3HCĐ Kết quả ấn tượng này không chỉ là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến thuật hợp lý và tinh thần thi đấu bền bỉ của các vận động viên, mà còn thể hiện sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện và phát triển vận động viên trẻ của đội tuyển Ciputra Hanoi nói riêng và thể thao Hà Nội nói chung.

Đôi Nam : HCB : Nguyễn Chí Đức + Nguyễn Minh Hiếu 2 HCĐ : 1/ Phạm Hồng Nam + Đỗ Tuấn Đức 2/ Lương Tuấn Huy + Nguyễn Xuân Mạnh

Là nhà tài trợ chính thức đồng hành cùng đội tuyển Cầu lông Ciputra Hanoi trong nhiều năm qua, Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể ban huấn luyện và các vận động viên đã thi đấu hết mình, mang vinh quang về cho Thủ đô.

HCĐ Đôi Nam Nữ : Nguyễn Danh Tiến + Vũ Thị Chinh

Thành công tại giải đấu lần này là nguồn động lực to lớn để đội tuyển tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Ciputra Hanoi tin tưởng rằng, với tinh thần thi đấu bền bỉ, khát khao chiến thắng và sự hỗ trợ vững chắc từ các đơn vị đồng hành, đội tuyển Cầu lông Ciputra Hanoi sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ và đạt được những thành tích cao hơn nữa tại các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.