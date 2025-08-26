Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Ciputra Hanoi đồng hành vì môi trường xanh

Yến Linh
Sáng 23/8, UBND phường Phú Thượng (Hà Nội) tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn thể, nhân dân và các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng, trong đó có Khu đô thị Quốc tế Ciputra Hanoi.

Các lực lượng ra quân đã cùng nhau thu gom rác thải, khắc phục tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh và xóa bỏ điểm mất mĩ quan đô thị trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đại diện Ciputra Hanoi cho biết, Khu đô thị luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đây cũng là định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Với triết lý phát triển “Eco-Culture - Văn hóa sinh thái”, Ciputra Hanoi không chỉ mang đến không gian sống hiện đại, hài hòa thiên nhiên mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm với cộng đồng trên địa bàn phường Phú Thượng, Hà Nội.

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, Ciputra Hanoi tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng khu đô thị quốc tế kiểu mẫu, đồng hành cùng Thủ đô trên hành trình hướng tới tương lai sống xanh bền vững.

Ciputra Hanoi
