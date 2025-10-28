Định giá của cổ phiếu VPBankS: Cơ hội cho nhà đầu tư

Với mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu, thương vụ IPO của VPBankS được lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành nhận định là dưới giá trị thực, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Mức giá 33.900 đồng/cp chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu và quy mô chào bán 375 triệu đơn vị, đánh dấu thương vụ lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Lãnh đạo công ty, chuyên gia đầu ngành và các công ty chứng khoán đều đánh giá cổ phiếu VPBankS đang có mức định giá rất hấp dẫn và là cơ hội lớn cho nhà đầu tư trong năm 2025. Tại sự kiện roadshow “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu”, ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS khẳng định mức giá 33.900 đồng/cp “chưa phản ánh đúng giá trị” của doanh nghiệp.

“Cụ thể, đây là mức giá dưới giá trị của VPBankS, được đưa ra với mục tiêu tạo ra thương vụ “win-win” cho cả công ty chứng khoán và nhà đầu tư”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, ở giá chào bán 33.900 đồng/cp, P/E của VPBankS trong năm 2025 chỉ là 14,3 lần và dự kiến năm 2026 xuống dưới 12 lần; P/B năm 2025 là 2,4 lần, đến năm 2026 chỉ còn dưới 1,7 lần. Những con số trên cho thấy định giá hiện tại rất hấp dẫn nếu so sánh với mặt bằng chung của ngành.

Định giá VPBankS hấp dẫn khi so sánh với các công ty chứng khoán khác. (Nguồn: Vietcap).

Đồng thời, Tổng Giám đốc VPBankS nhấn mạnh nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ không chỉ so sánh định giá theo P/B hay P/E mà còn nhìn vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai – được phản ánh qua những con số như ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu).

“Một công ty có ROE cao xứng đáng với mức định giá cao hơn. ROE cao tạo lợi ích rất lớn cho nhà đầu tư trong tương lai”, ông nói. ROE của VPBankS năm 2025 dự kiến đạt 18,5%, cao hơn đáng kể so với bình quân ngành. Ngoài ra, PEG – chỉ số kết hợp giữa P/E và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận – chỉ ở mức 0,5 lần, cho thấy định giá cổ phiếu đang ở vùng hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu cũng chưa phản ánh phần chênh lệch (premium) cho thương hiệu VPBank. VPBankS thuộc hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Công ty được tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn, với trợ lực về vốn, công nghệ, quản trị từ ngân hàng mẹ và đối tác chiến lược.

“Trong tương lai, nhà đầu tư sẽ tự đánh giá và nhận ra giá trị của hệ sinh thái VPBank – SMBC và giá trị nội tại của VPBankS, qua đó sẵn sàng trả thêm cho phần premium này”, ông Điền khẳng định.

Hấp dẫn khi so với ngành và tiềm năng tăng trưởng

Phân tích của chuyên gia đầu ngành và các công ty chứng khoán cũng chỉ ra sự hấp dẫn trong định giá hợp lý của cổ phiếu VPBankS. Tại roadshow, ông Hoàng Nam, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán Vietcap, đánh giá VPBankS là doanh nghiệp hội tụ đầy đủ các yếu tố để dẫn đầu trong ngành chứng khoán.

Ông nhận định VPBankS, với trợ lực từ ngân hàng mẹ, có lợi thế đặc biệt trong mảng cho vay ký quỹ (margin) và đã nhanh chóng chiếm thị phần top 3 tính đến cuối tháng 9/2025. Đồng thời, công ty sở hữu một dải sản phẩm đa dạng, từ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, quản lý tài sản… để nắm bắt cơ hội từ sự chuyển dịch trong nhu cầu đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra, VPBankS cũng có lợi thế lớn trong mảng trái phiếu, vốn yêu cầu mối quan hệ với doanh nghiệp, năng lực thẩm định và quy mô vốn.

Theo chuyên gia, vị thế hàng đầu trong ngành chứng khoán không chỉ đến từ một hoặc hai thế mạnh riêng lẻ, mà là tổng hòa giữa năng lực độc lập và sức mạnh hệ sinh thái. Các công ty chứng khoán độc lập thường nổi bật ở môi giới bán lẻ và tự doanh, trong khi những công ty thuộc hệ sinh thái ngân hàng tận dụng tốt nguồn vốn, dữ liệu và khách hàng. VPBankS là mô hình hội tụ những lợi thế trên, khi vừa có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, vừa tận dụng được sức mạnh tài chính và tệp khách hàng khổng lồ từ VPBank.

Báo cáo phân tích của Chứng khoán Vietcap nhấn mạnh VPBankS mang lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn, được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, lợi thế dẫn đầu từ ngân hàng, cùng tiềm năng mở rộng sang quản lý tài sản và các lĩnh vực mới như tiền mã hóa và hàng hóa.

Vietcap chỉ ra rằng định giá của VPBankS (P/B dự phóng trước phát hành năm 2025 là 2,4 lần, P/E 14,3 lần) thấp hơn nhiều so với trung vị P/B dự phóng của các doanh nghiệp cùng ngành (P/B dự phóng 2025 2,5 lần, P/E 22,3 lần). So sánh của Chứng khoán SSI cho thấy chỉ số P/B sau tăng vốn của VPBankS chỉ ở mức 1,93 lần, thấp hơn đáng kể so với 2 công ty chứng khoán triển khai IPO trong năm 2025.

VPBankS có các chỉ số định giá tốt hơn so với các doanh nghiệp chứng khoán IPO trong năm 2025. (Nguồn: SSI).

Tương tự, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng nhận định rằng định giá IPO VPBankS hợp lý dựa trên lợi thế cạnh tranh rõ rệt, tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng mở rộng mạnh mẽ trong trung và dài hạn. Các chuyên viên phân tích đánh giá triển vọng tích cực đối với cổ phiếu VPBankS sau khi niêm yết trên HOSE.

Luận điểm của PHS dựa trên kỳ vọng VPBankS sẽ nằm trong nhóm công ty chứng khoán tăng trưởng nhanh giai đoạn 2025 - 2030, nhờ lợi thế từ hệ sinh thái VPBank, sự hỗ trợ vốn và kinh nghiệm quản trị từ đối tác SMBC, cùng định hướng phát triển toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và công nghệ số.