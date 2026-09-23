Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Tập đoàn Dược phẩm Pfizer

Ngày 22/9 (giờ địa phương) tại New York Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer.

Tại buổi làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine, phòng bệnh cho Việt Nam.

Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và VNVC mong muốn phát huy chuyên môn, năng lực và nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế của Việt Nam; tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn.

Hai bên khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài hướng tới mục tiêu chung là chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam đồng thời mong muốn tiếp tục trao đổi và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Chuyến thăm và làm việc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và việc chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và VNVC nhấn mạnh vai trò của khu vực y tế tư nhân trong đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy và củng cố sự phát triển của y tế Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine, phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, tháng 3/2025, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam đã ký biên bản hợp tác với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer nhằm chia sẻ kiến thức phát triển năng lực trong lĩnh vực sản xuất vaccine chất lượng cao.

Theo đó, Tập đoàn Dược phẩm Pfizer sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam nâng cao kiến thức xây dựng nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu sản xuất vaccine trong nước, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song với hợp tác cùng Tập đoàn Dược phẩm Pfizer, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đang mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới nhằm nâng cao năng lực sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam.

Theo TTXVN