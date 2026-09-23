Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm muốn Việt Nam - Hoa Kỳ đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học...

Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).

Chủ tịch Hội đồng quản trị FPA Henry Fernandez đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân. Ông cho rằng Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn.

Nhân dịp này, ông Henry Fernandez trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của FPA. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.

Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về trách nhiệm trước những thay đổi của thế giới, quá trình Việt Nam - Hoa Kỳ vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ hiện nay và những định hướng đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít bất ổn. Trước thực tế đó, các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của nhân loại.

Đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước đã vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam đã tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực này góp phần giúp nhiều gia đình Hoa Kỳ tìm lại người thân.

Về phía Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller và nhiều người khác đã góp phần thúc đẩy quá trình bình thường hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, bài học từ chặng đường này là tinh thần trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Chia sẻ về định hướng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài, đồng thời nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn về những vấn đề cùng quan tâm và xử lý thỏa đáng các khác biệt.

Hợp tác quốc phòng - an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Về kinh tế, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới. Hai nước có thể bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng; đồng thời mong muốn hai bên duy trì môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau.

Nhấn mạnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực mới của quan hệ hai nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng; đồng thời chú trọng tính nhất quán trong thực thi chính sách và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy giá trị của quá trình hàn gắn, hòa giải giữa hai nước, coi đây là nền tảng xã hội quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; đồng thời mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tại cuộc gặp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trả lời các câu hỏi của đại biểu về chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách Đối ngoại trao Huy chương tặng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trước những thay đổi của thế giới, Việt Nam quyết tâm giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường và mở rộng không gian thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, chân thành, thực chất với các nước.

Về “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết khối lượng công việc còn rất lớn và ngày càng khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh và sự hỗ trợ của nước ngoài, công tác này đã đạt một số kết quả bước đầu.

Việt Nam xác định công việc phải được tiến hành khẩn trương, bởi nếu để lâu sẽ càng khó khăn, phức tạp và mất cơ hội.

Theo TTXVN