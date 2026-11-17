Cục CSGT dự kiến nghiên cứu thay đổi cách xử lý lỗi vượt đèn đỏ, trong đó có thể áp dụng cảnh cáo hoặc cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe với một số trường hợp vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng.

Ngày 17/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026).

Theo Cục CSGT, nghị định mới dự kiến được xây dựng theo hướng xử lý vi phạm căn cứ vào bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi. Số lần vi phạm cũng sẽ được xem xét để đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện, từ đó áp dụng hình thức xử lý phù hợp, bảo đảm tính nghiêm minh nhưng không máy móc.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu phân hóa các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử phạt nghiêm theo mức hiện hành đối với trường hợp đèn đỏ đã bật nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vượt, đi qua nút giao. Việc xử lý nghiêm cũng áp dụng với trường hợp tài xế đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở hoặc xung đột với các luồng giao thông khác.

Trong khi đó, cơ quan này đề xuất phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc trường hợp xe rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Cục CSGT cũng sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm lần đầu, hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ được xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu phân hóa các trường hợp vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.

Về căn cứ xử phạt, Cục CSGT cho biết việc xác định hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm chính xác về hành vi và thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, hạn chế tranh cãi.

Những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm có thể tiến hành khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Cục CSGT nhấn mạnh quan điểm xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không chỉ để thu tiền phạt. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; đồng thời, cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.

Đại diện Cục CSGT lưu ý đây mới là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.