Công an, Biên phòng siết quản lý cửa khẩu, chặn người nhập cảnh trái phép

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia, trong thời gian vừa qua, tình trạng người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa qua nhiều địa phương không được kiểm soát, cách ly, không được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 gây ra nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

Chính vì vậy, để kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tăn cường kiểm soát nghiêm, chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam;

Đối với Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép đến làm việc, lưu trú tại địa phương, lưu ý tại các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn, nhà nghỉ...

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý nghiêm; Chỉ đạo các cơ quan liên quan lập danh sách tất cả những người nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương, cách ly ngay, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm.

Nếu phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cần chuyển ngay đến các cơ sở y tế để cách ly và điều trị, lập sanh sách và quản lý người tiếp xúc gần. Trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định.