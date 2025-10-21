Chuyển từ "số hóa" sang "tạo giá trị số", năm 2026 tất cả người trưởng thành có danh tính số

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu chuyển từ "tư duy" sang "hành động", từ "số hóa" sang "tạo giá trị số", đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số, phấn đấu 100% người trưởng thành có danh tính số trong năm 2026.

Chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống

Ngày 21/10, phát biểu tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, kết nối 34 địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam nhất quán quan điểm "thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới".

Đánh giá cao và tâm đắc với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 là "Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc lấy tốc độ là yếu tố quyết định, lấy hiệu quả là đích đến và lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực.

Trong giai đoạn 2020-2021, Chính phủ đã tập trung "đặt nền móng" cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã tăng tốc phát triển, đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống.

Hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính được đẩy mạnh số hóa; 80% bộ, ngành, địa phương có nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung; hàng loạt mô hình chính quyền số, đô thị thông minh được bước đầu hình thành. Chính phủ chỉ đạo triển khai năm dữ liệu quốc gia trọng điểm, tạo nền tảng cho quản trị dựa trên dữ liệu.

Hạ tầng số quốc gia được củng cố; kinh tế số đạt gần 20% GDP, Việt Nam vươn lên nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử.

Vai trò chiến lược của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định nhất quán và phát triển thành một hệ thống chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp bao trùm, toàn diện và dài hạn tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Chuyển từ "số hóa" sang "tạo giá trị số"

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của KHCN.

Hạ tầng và dữ liệu số vẫn còn phân tán, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nhiều địa phương, doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự tiếp cận được lợi ích của chuyển đổi số.

"Ở một số nơi, cách làm còn hình thức, phong trào, hiệu quả chưa đến với người dân", Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý.

Cho rằng những điểm nghẽn đó nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển, làm chậm nhịp tiến của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đã đến lúc chúng ta phải chuyển từ "tư duy" sang "hành động", từ "số hóa" sang "tạo giá trị số", biến "hành động" thành "kết quả thực chất".

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng số, trong đó quan tâm cả hạ tầng "cứng" (các trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông), và hạ tầng "mềm" (các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia...).

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số, phấn đấu trong năm 2026, 100% người trưởng thành có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản dịch vụ công; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số toàn diện, kết hợp đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia; đổi mới căn bản tư duy tiếp cận về công cuộc chuyển đổi số.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung phát triển doanh nghiệp số và kinh tế số thực chất; phát triển các nền tảng số có chủ quyền, ưu tiên tính tự chủ, bảo mật và minh bạch, góp phần bảo vệ chủ quyền chuyển đổi số quốc gia.

Các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước (viện, trường, doanh nghiệp, startups, các nhà khoa học...) phải vươn lên, chủ động nắm bắt các "xu hướng mới", trở thành những chiến sĩ tiên phong trong công cuộc phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, mỗi cán bộ, công chức, mỗi người dân đều phải trở thành một công dân số thực thụ - biết sử dụng, khai thác và tích cực sáng tạo giá trị trên không gian số, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa trong môi trường số.