Chỉ vỏn vẹn 19 chữ, Elon Musk đã dạy cho mọi nhân viên một bài học tuyệt vời về công việc lãnh đạo

Để có được thành công như ngày hôm nay, giám đốc điều hành Tesla - Elon Musk hẳn là một trong những người hiểu rõ nhất hậu quả của việc giao tiếp kém và phương pháp quản lý không hiệu quả. Một email mà Musk đã gửi cho nhân viên của mình vài năm trước chỉ vỏn vẹn 2 câu nói, vị tỉ phú này đã dạy cho mọi nhân viên một bài học lãnh đạo tuyệt vời:

"Thông tin liên lạc cần đi qua con đường ngắn nhất cần thiết để hoàn thành công việc, thay vì phải thông qua một chuỗi những mệnh lệnh." (Communication should travel via the shortest path necessary to get the job done, not through the chain of command.)

Thông điệp là một lời cảnh báo cho các nhà quản lý, bởi ông Musk biết rằng giao tiếp thông qua hệ thống phân cấp và nhiều kênh có thể làm mọi thứ chậm lại và hạn chế sự đổi mới. Thật điên rồ khi những thông tin quan trọng lại phải đi qua hàng chục người trước khi chúng được tiếp nhận bởi giám đốc.

Thông tin phải được đi theo quãng đường ngắn nhất

Tỉ phú Elon Musk hiểu rằng thông tin phải đi theo bất kỳ hướng nào, giữa tất cả các cấp, bất kể cấp bậc hay chức vụ. Phương pháp quản lý phi tập trung, từ dưới lên này là tương lai của ngành lãnh đạo. Nếu ý kiến quan trọng có thể giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả và năng suất, thì theo quan điểm của Musk, nó phải được truyền đi một cách nhanh nhất.

Tuy vậy, nói thì luôn dễ hơn làm nếu bạn hiện đang ở trong doanh nghiệp với hệ thống mạng lưới phân cấp, thường xuyên ra lệnh và kiểm soát, vậy sự thay đổi cần thiết là gì?

Cung cấp cho nhân viên quyền tự do và cơ hội để quyết định, tham gia và xác định những phương pháp hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhân viên được phát triển cạnh tranh trong một môi trường công bằng khiến họ cảm thấy như được đầu tư vào công ty. Điều này nghĩa là trao cho nhân viên quyền sở hữu công việc của họ và có thể tự mình đưa ra quyết định, đặc biệt khi họ có đủ năng lực và kỹ năng cho lĩnh vực đó. Khi nhân viên có được sự tin tưởng và tự do nhất định, họ có thể sẽ phát huy mọi khả năng của mình.

Mục tiêu của nhà lãnh đạo là trao quyền cho các nhân viên để có thể trực tiếp đưa ra quyết định trong công việc. Điều này giúp họ chủ động trong việc giải quyết các vấn đề phải đối mặt và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả.

Một điểm khởi đầu tốt

Nỗi sợ hãi bị khiển trách vì hành động theo bản năng sẽ đè bẹp tinh thần của nhân viên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Các nhà quản lý phải "thổi bay" nỗi sợ hãi khỏi bầu không khí bằng cách trao quyền tự chủ cho nhân viên, tiếng nói để thể hiện ý tưởng của họ và chấp nhận rủi ro cũng như sai lầm mắc phải như một phần trong quá trình học tập của nhân viên. Các nhà quản lý nên bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, thường xuyên khích lệ, ủng hộ nhân viên. Bạn sẽ bị bất ngờ với những thành công mà nhân viên đạt được.

Theo INC