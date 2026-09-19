Cận cảnh các dự án giao thông do Dacinco và liên danh thực hiện ở Đà Nẵng

Trong 5 năm gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO (gọi tắt là DACINCO; có trụ sở tại số 26-28 đường Doãn Khuê, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) nổi lên khi là nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thoát nước, xử lý sạt lở và hạ tầng kỹ thuật khác do các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Doanh nghiệp được đánh giá là một trong những nhà thầu có năng lực thi công mạnh và thường xuyên xuất hiện trong các dự án giao thông trọng điểm tại Đà Nẵng.
Đặc biệt, DACINCO có tên trong các gói thầu thi công cùng các công ty Nhất Huy, Đông Dương, Đèo Cả, Thuỷ Hà Nội trong liên danh nhà thầu để thực hiện các dự án.