Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo quyết định do GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 8/8, Bộ Y tế sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, để kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Các đoàn kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra số 1 do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm Trưởng đoàn; Đoàn kiểm tra số 2 do TS. Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn; Đoàn kiểm tra số 3 do Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn; Đoàn kiểm tra số 4 do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn; Đoàn kiểm tra số 5 do Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế làm Trưởng đoàn.

Trước đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công điện gửi UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường việc phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương thực hiện triệt để các Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh; đồng thời, khẩn trương rà soát, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất.