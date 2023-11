Bộ Y tế khuyến cáo người dân không mua sản phẩm IMMUKANS có nội dung quảng cáo vi phạm

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo về việc quảng cáo của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUKANS vi phạm pháp luật và khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm vi phạm.

Chiều nay, 29/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông báo về việc thời gian vừa qua trên website có đường link: nhathuocthanhxuan.vn/product/immukans0-kids.html, https://www.tiktok.com/@bacsih... quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUKANS có nội dung vi phạm quy định khi thiếu dòng chữ: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Sản phẩm IMMUKANS quảng cáo vi phạm khi thiếu dòng chữ: "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUKANS do Công ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y tế Eurovit Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính ở xóm 3, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm.

Đặc biệt, theo Cục An toàn thực phẩm, tại buổi làm việc ngày 21/11/2023, đại diện của Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Eurovit Việt Nam, do ông Nguyễn Tiến Thành là đại diện pháp luật của Công ty - đã khẳng định việc quảng cáo nêu trên không phải do Công ty thực hiện và Công ty này cũng không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUKANS tại đường link nêu trên.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định và sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn....

“Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUKANS trên các đường link nêu trên để mua và sử dụng sản phẩm, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế” - Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh.