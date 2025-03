Vượt qua "cửa tử" sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, thai phụ sinh con khoẻ mạnh

Ngày 8/1, chị L.T.N.T đang mang thai 26 tuần tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng trán, đã mở khí quản, viêm phổi, tứ chi co cứng. Siêu âm thai ước tính 800gr.

Sau 70 ngày điều trị do chấn thương sọ não, chị T. đã "mẹ tròn con vuông"

Do nguy cơ cao bị sẩy thai bất cứ lúc nào, bệnh nhân lập tức được chuyển vào Khoa Gây mê hồi sức và bệnh viện đã huy động các chuyên khoa điều trị phối hợp với mục tiêu cao nhất là giành giật sự sống cho cả 2 mẹ con. Bác sĩ các khoa sản, sơ sinh, thần kinh, dinh dưỡng, dược lâm sàng, phục hồi chức năng…thường xuyên có mặt, để theo dõi tình trạng của cả mẹ và con.

Chia sẻ với VietTimes, BSCKII Lê Nguyễn An - Trưởng khoa Gây mê hồi sức - cho biết do thai phụ đã hôn mê, phải thở qua mở khí quản, nên việc chăm sóc vô cùng khó khăn do nguy cơ nhiễm khuẩn, loét trợt do nằm, suy dinh dưỡng teo cơ của thai phụ, nguy cơ suy thai.

Nhưng mục tiêu đặt ra với các bác sĩ là phải đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, cố gắng duy trì tuổi thai đến ngoài 30 tuần, để cháu bé sinh ra phát triển bình thường. Vì thế, từng kỹ thuật điều trị cho sự an toàn tính mạng cho người mẹ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng tới thai nhi.

“Nhiều lần, chúng tôi phải hội chẩn liên khoa và liên tục phối hợp giữa các chuyên khoa để đưa ra phương án điều trị tối ưu cho cả mẹ và bé, đặc biệt là phối hợp với chuyên khoa sản và dinh dưỡng để đánh giá và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thuốc, phù hợp, bổ sung vitamin, calci, sắt... bảo đảm đủ dinh dưỡng giúp thai nhi phát triển bình thường” – BS An cho hay.

Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân dần thoát khỏi hôn mê và sau 70 ngày điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức, sức khoẻ bệnh nhân tiến triển rõ rệt: Glasgow 7 điểm lên 15 điểm, đã tự thở qua mở khí quản và cai oxy, các xét nghiệm đều trong giới hạn, đặc biệt là thai nhi phát triển bình thường..

Cuối cùng, điều mong đợi của các thầy thuốc suốt hơn 2 tháng chăm sóc, điều trị tận tình cho thai phụ đã đến: 3h sáng ngày 15/3, chị T. đau bụng, có cơn co tử cung và vỡ ối. Lập tức, các bác sĩ hội chẩn chuyên khoa Sản và xác định thai ngôi ngược nên chuyển bệnh nhân sang phòng mổ. Sau ca phẫu thuật, một bé trai nặng 2kg, khoẻ mạnh đã cất tiếng khóc chào đời.

Chỉ sau ca mổ đẻ 3 ngày, sản phụ đã tỉnh, ăn uống và tiếp xúc được, các chỉ số xét nghiệm ổn định và được rút mở khí quản. Hôm qua, với sự hỗ trợ của của các điều dưỡng, lần đầu tiên em bé đã được bú mẹ.

Việc thai phụ đã hôn mê do chấn thương sọ não được điều trị thành công và sinh con khoẻ mạnh sau hơn 2 tháng nằm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho thấy trình độ đa khoa cũng như y đức của các thầy thuốc ở một bệnh viện không phải tuyến cuối cùng.