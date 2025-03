Kẹo Kera của Hằng Du Mục vi phạm: Bị phạt 125 triệu đồng, thu hồi bản tự công bố sản phẩm

Hôm nay 24/3, Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã xử phạt 125 triệu đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt vì có sản phẩm kẹo Kera vi phạm an toàn thực phẩm.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, đại diện Công ty CER Group xin lỗi mọi người

Sản xuất, buôn bán hàng hóa có nhãn không đúng theo quy định

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sau khi Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác minh, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, Sở này đã kiểm tra đột xuất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tại 144-146-148 Đường số 11, Khu phố 5, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Khi kiểm tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đang lưu trữ 16 hộp sản phẩm thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies do Công ty Cổ phần Asia Life (18/99 Nguyễn Văn Linh, xã EaTu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sản xuất. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu sản phẩm Supergreens Gummies gửi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Hôm nay, ngày 24/3, Chánh Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt với số tiền 125 triệu đồng, do các vi phạm:

- Sản xuất, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn không đúng theo quy định, Kiểm nghiệm sản phẩm có chứa sorbitol nhưng không thể hiện trên nhãn sản phẩm theo quy định.

- Sản xuất, buôn bán, lưu thông thực phẩm trên thị trường có giá trị dinh dưỡng không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã được Công ty tự công bố.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt có các biện pháp khắc phục hậu quả: Thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; Thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt còn phải nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật, đồng thời, thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm.

Quảng cáo sai sự thật, "ém" thông tin về chất sử dụng

Kẹo rau củ Kera Vietnam do Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Thùy Tiên được quảng cáo bán trong các livestream với những lời “có cánh” rằng "1 viên tương đương 1 đĩa rau" và sản phẩm này dành cho "những người không ăn được rau, nhìn thấy rau là chạy"; "1 hộp này như 1 bó rau, hay 1 đĩa rau luộc luôn đó. Mỗi ngày mọi người ăn giúp mình 2 - 3 viên sau bữa ăn là được".

Tuy nhiên, sự thật đã được phơi bày khi một khách hàng gửi kẹo rau Kera đến Quatest, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, để kiểm định. Kết quả cho thấy "100g sản phẩm có 0,51g chất xơ tổng. Hộp kẹo này có 96g, nên kể cả khi ăn hết cả hộp sẽ có 0,5g chất xơ - tương đương với 1/6 quả chuối. Trong đó, một viên kẹo sẽ chứa 0,016g chất xơ".

Ngày 24/2, trước sự phản ứng từ dư luận, Quang Linh phải lên tiếng “xin lỗi về việc đã truyền tải thông tin chưa chính xác rằng "1 viên tương đương 1 đĩa rau", gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Tối 6/3, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo vi phạm quy định của sản phẩm thực phẩm bổ sung supergreens gummies (kẹo rau củ Kera).

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng và cam kết trả lại tiền các khách hàng đã mua.

Ngày 20/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xử phạt Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs mỗi người 70 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin sai phạm, vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo.