Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond

Với vị trí kim cương trên cung đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, Newtown Diamond đem đến không gian sống đẳng cấp và tầm nhìn tuyệt mỹ mà chủ nhân tương lai có thể trực tiếp trải nghiệm tại căn hộ mẫu sang trọng, tinh tế vừa khai trương.
Diễn ra vào tối 5/12/2025 tại Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Shared Horizons sẽ mang đến một không gian thưởng thức hiếm có cho khán giả yêu nhạc hàn lâm.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Vietnam Airlines sẽ khôi phục khai thác các chuyến bay thường lệ tại sân bay Vinh (Nghệ An) ngay sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và được nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại.
Chiều 1/12, Agribank và VNPAY chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
Ngày 29/11, VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Bắc Ninh. Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới CSKH lớn nhất Việt Nam.
Ngày 1 tháng 12 năm 2025, Vietnam Airlines sẽ bắt đầu phục vụ pizza 4P’s trên một số chuyến bay từ ngày 1/12 với hình thức đặt trước 24 giờ.
Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, SeABank triển khai chương trình “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dịch vụ ngân hàng số, thẻ DN, chuyển tiền quốc tế, tín dụng.
Ngày 27/11, Eximbank phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) trao 15 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 15 sinh viên xuất sắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”.
Hàng nghìn tấn cáp dự ứng lực Hòa Phát đang được sử dụng rộng rãi tại các công trình cao tốc, cầu vượt và dự án xây dựng quy mô lớn, thay thế hàng nhập khẩu.
Airbus vừa phát đi yêu cầu cập nhật phần mềm/cứng trên lượng lớn dòng tàu bay A320/321, cho biết sự cố này có thể ảnh hưởng đến lịch bay của hàng loạt hãng hàng không trên toàn cầu vào ngày cuối tuần.
Nhân dịp cuối năm, Vietjet gửi đến tất cả các hành khách quốc tế hàng trăm nghìn eSIM du lịch SkyFi, mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn và thuận tiện.
Ngày 28/11/2025, giải đấu SeAPremium Golf Master 2025 chính thức diễn ra tại BRG Legend Hill Country Club – một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam.
Bảo hiểm PVI đã vượt qua nhiều đề cử quốc tế nổi bật và chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng.
Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ tạo động lực cho việc tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.
Tiên phong dẫn dắt xu hướng Branded Living đến Việt Nam, Masterise Homes khẳng định trải nghiệm và niềm tin thương hiệu đang trở thành thước đo mới, định hình cuộc đua về chất lượng và đẳng cấp trên thị trường.
Ngày 26/11, tại Jakarta, Indonesia, Ban Tổ chức detikcom Awards 2025 đã trao giải thưởng “Động lực Thúc đẩy Hệ sinh thái Xe điện Indonesia” cho VinFast.
Ngày 26/11/2025, Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.
"Giải thưởng này là nguồn động lực lớn để tôi và đội ngũ lãnh đạo trẻ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, đổi mới tư duy, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ.
Tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Vịnh Tiên đang “bước ra ánh sáng” như “Quận Nhất” mới - trung tâm văn hóa, du lịch và giao thương trong lòng siêu đô thị ESG++.
Đối với khách hàng cá nhân vay vốn, Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm, hạn mức vay tối đa 85% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn gốc đến 12 tháng.