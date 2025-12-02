Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond

Yến Linh
Với vị trí kim cương trên cung đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, Newtown Diamond đem đến không gian sống đẳng cấp và tầm nhìn tuyệt mỹ mà chủ nhân tương lai có thể trực tiếp trải nghiệm tại căn hộ mẫu sang trọng, tinh tế vừa khai trương.

01 Newtown Diamond (2).jpg
Trong chuỗi sự kiện giữa tháng 11, khu căn hộ mẫu sang trọng trên tầng cao của tổ hợp Newtown Diamond đã chính thức ra mắt thị trường và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực.
02 Newtown Diamond (3).jpg
Hệ cửa kính chạm trần giúp cho căn hộ tràn ngập ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành của vùng biển. Ban công rộng đem đến không gian thư giãn, giải trí với tầm nhìn khoáng đạt ra bãi biển và sân gôn.
03 Newtown Diamond (3).jpg
100% phòng ngủ đều có cửa sổ lớn với thiết kế thông minh, đem lại không gian rộng rãi, tràn ngập ánh nắng. Điều này không chỉ có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chủ nhân căn hộ mà còn tăng tính thẩm mỹ, thu hút khách thuê lưu trú.
04 Newtown Diamond (1).jpg
Các căn hộ tại Newtown Diamond có diện tích đa dạng, từ 1 đến 3 phòng ngủ, cùng thiết kế mở phù hợp với mục đích sử dụng linh hoạt, từ để ở đến kinh doanh cho thuê lưu trú.
05 Newtown Diamond.jpg
Khu căn hộ mẫu trên tầng cao đã cho khách tham quan trải nghiệm không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng và tầm nhìn đắt giá, không chỉ cho thấy đây là nơi an cư hoàn hảo cho các chủ nhân tinh hoa mà còn thể hiện rõ nét tiềm năng kinh doanh lưu trú, hướng đến tệp khách du lịch cao cấp của căn hộ tại Newtown Diamond.

