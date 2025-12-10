Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Đời sống Doanh nghiệp

Sun Group xây Trung tâm hội nghị với ballroom lớn nhất thế giới tại Phú Quốc

Yến Linh
Yến Linh
Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng đang dần lộ diện, sở hữu phòng hội nghị triển lãm rộng 11.050m2, soán ngôi “phòng hội nghị lớn nhất thế giới” của Caesars Forum ở Las Vegas, Mỹ.

Bầu Hiển và cuộc cách mạng bóng đá nữ Việt Nam

Bầu Hiển và cuộc cách mạng bóng đá nữ Việt Nam

Nếu ông Trần Thanh Ngữ được xem là “cha đẻ” bóng đá nữ ở Việt Nam thì ông Đỗ Quang Hiển là người tạo nên cuộc cách mạng - thay đổi quan điểm, tư duy về cách làm, cách đầu tư - bóng đá nữ ở Việt Nam.

STPower - Nội lực lớn tạo thành công lớn

STPower - Nội lực lớn tạo thành công lớn

STPower - đơn vị sản xuất cơ điện hàng đầu tại Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nội lực thông qua các chương trình đào tạo nội bộ được triển khai thường xuyên.

The Banker vinh danh SHB là Ngân hàng của năm 2025

The Banker vinh danh SHB là Ngân hàng của năm 2025

Ngày 3/12, tại London (Anh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được The Banker vinh danh là “Ngân hàng của năm 2025” (Bank of the Year 2025) – một trong những giải thưởng uy tín và được mong đợi nhất của ngành tài chính – ngân hàng toàn cầu.