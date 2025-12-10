Sun Group xây Trung tâm hội nghị với ballroom lớn nhất thế giới tại Phú Quốc

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng đang dần lộ diện, sở hữu phòng hội nghị triển lãm rộng 11.050m2, soán ngôi “phòng hội nghị lớn nhất thế giới” của Caesars Forum ở Las Vegas, Mỹ.
Tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ”.
Ở trung tâm phường “nhà giàu” Hạc Thành, tòa A2 thuộc khu K-Park Avenue (Vinhomes Star City) sở hữu mọi lợi thế để trở thành lựa chọn tiên phong của các gia đình thành đạt và nhà đầu tư săn tìm tài sản giá trị thực.
Ngày 8/12, tại Victoria School – Nam Sài Gòn, vòng chung kết GREEN STEAM for Girls – STEAM Xanh cho Nữ Sinh 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi và truyền cảm hứng.
Bốn lớp trải nghiệm tại bán đảo SOLA hòa quyện như những nhịp sống tinh tế: sự an tĩnh từ địa thế ba mặt giáp nước, những tiện nghi được sắp đặt khẽ khàng, nhịp đô thị sôi động ngay bên cạnh và cộng đồng đồng điệu trong tư duy sống.
Thanh toán dễ dàng khi ngao du thế giới, ưu đãi du lịch hấp dẫn, hay tiện ích chuyển tiền quốc tế … trở thành những tiêu chuẩn cần có để giới trẻ lựa chọn ngân hàng.
Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025, SHB tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính, đánh dấu lần thứ 5 SHB nhận giải thưởng danh giá này.
Nền kinh tế trải nghiệm đang trở thành xu hướng lớn dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, không gian sống hàng hiệu là xu hướng nổi bật trong ngành bất động sản được dẫn dắt bởi các tên tuổi hàng đầu.
Nếu ông Trần Thanh Ngữ được xem là “cha đẻ” bóng đá nữ ở Việt Nam thì ông Đỗ Quang Hiển là người tạo nên cuộc cách mạng - thay đổi quan điểm, tư duy về cách làm, cách đầu tư - bóng đá nữ ở Việt Nam.
STPower - đơn vị sản xuất cơ điện hàng đầu tại Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nội lực thông qua các chương trình đào tạo nội bộ được triển khai thường xuyên.
“Petrovietnam đã khắc họa hình mẫu doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, minh bạch, sức cạnh tranh cao”, là nhận định của các chuyên gia có mặt tại Tọa đàm “Petrovietnam trong hành trình phát triển cùng đất nước”.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được vinh danh đồng thời 2 giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 (Anphabe) và ESG Business Awards 2025 (Tạp chí ESG Business - Asian Banking & Finance).
Masan Consumer (UPCoM: MCH), công ty thành viên của Tập đoàn Masan, đã chính thức công bố lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tại sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HOSE & Câu chuyện tăng trưởng”.
Ngày 04/12/2025 – VinFast và Chính quyền bang Tamil Nadu chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc phân bổ khoảng 200 ha đất tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, để mở rộng cơ sở hiện có của công ty.
Giữa lòng thành phố đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), khu biệt thự chuẩn Nhật The Komorebi mang đến một chốn sống đủ đầy và bền vững để trở thành di sản trao truyền qua nhiều thế hệ.
Từ một nhóm hơn chục thành viên tâm huyết, trải qua hơn 20 năm phát triển, Phục Hưng Holdings sở hữu đội ngũ hơn 400 cán bộ, kỹ sư dày dạn kinh nghiệm và giàu tinh thần cống hiến, tạo được tiếng vang trong ngành xây dựng và bất động sản.
Ngày 3/12, tại lễ Bình chọn và Vinh danh Thương hiệu & Sản phẩm BĐS tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025 do VNREA tổ chức, dự án La Pura của Phát Đạt (PDR) được vinh danh trong “Top 5 dự án đô thị TOD tiềm năng nhất vùng”.
Theo Công bố thông tin của Ngân hàng Eximbank, Ông Nguyễn Cảnh Anh xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 04/12/2025.
Theo chia sẻ của một kiến trúc sư danh tiếng, để chạm đến chuẩn mực của phân khúc hạng sang, một dự án bất động sản không chỉ dựa vào vị trí trung tâm, mức giá cao hay hệ tiện ích đầy đủ.
Ngày 3/12, tại London (Anh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được The Banker vinh danh là “Ngân hàng của năm 2025” (Bank of the Year 2025) – một trong những giải thưởng uy tín và được mong đợi nhất của ngành tài chính – ngân hàng toàn cầu.
Người nông dân sẽ không cần phải bỏ số tiền lớn mua hạt giống để canh tác mua vụ mới vì đã có công nghệ đột phá giúp họ tự “sao y bản chính” hạt giống với chất lượng không thay đổi.