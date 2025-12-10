Hạ tầng bùng nổ, dòng vốn đổ mạnh về xứ Thanh, đâu là tâm điểm đón sóng đầu tư mới?

Ở trung tâm phường “nhà giàu” Hạc Thành, tòa A2 thuộc khu K-Park Avenue (Vinhomes Star City) sở hữu mọi lợi thế để trở thành lựa chọn tiên phong của các gia đình thành đạt và nhà đầu tư săn tìm tài sản giá trị thực.

Tâm điểm mới của đầu tư bất động sản Bắc Trung Bộ

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ. GRDP năm 2025 đạt hơn 357.000 tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ (trước sáp nhập), gấp 1,9 lần năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt trên 10%. Nếu nhìn vào các chỉ số tăng trưởng, Thanh Hóa đã đạt và vượt nhiều tỉnh thành từng dẫn đầu trong các chu kỳ cũ.

Diện mạo Thanh Hóa đang thay đổi từng ngày với nhiều công trình hiện đại

Sự thăng hạng ngoạn mục của Thanh Hóa được lý giải bởi hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Đoạn Mai Sơn – QL45 và QL45 – Nghi Sơn – Diễn Châu kết nối với đường sắt cao tốc Bắc – Nam đã hoàn thiện, đưa Thanh Hóa sẵn sàng hòa vào trục liên vùng nhanh chóng. Sân bay Thọ Xuân được mở rộng, nâng cao năng lực phục vụ lên 5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030. Cùng lúc, tuyến đường ven biển dài hơn 96 km mở ra hành lang du lịch từ Sầm Sơn tới Hải Hòa và Hải Tiến.

Điều làm nên sức bật của Thanh Hóa còn nằm ở cấu trúc kinh tế đa dạng, bao gồm 3 trụ cột, gồm công nghiệp, logistics và du lịch.

Với quy mô lên đến 106.000ha, Khu kinh tế Nghi Sơn đang giữ vai trò đầu tàu công nghiệp của cả vùng Bắc Trung Bộ. Tính đến cuối năm 2025, nơi đây thu hút hơn 23 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, trong đó có hàng loạt dự án quy mô từ các tập đoàn đa quốc gia Nhật, Hàn, Thái, Mỹ, Singapore…

Trung tâm lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò xương sống cho ngành năng lượng và hóa chất công nghiệp cả nước. Cảng Nghi Sơn có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn, giữ vị trí chiến lược trong mạng lưới logistics Bắc Trung Bộ.

Về du lịch, Sầm Sơn vững chân trong danh sách các đô thị biển hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Giai đoạn 2020 - 2025, Sầm Sơn đã đón khoảng 34,8 triệu lượt khách, đóng góp lớn cho ngân sách và thúc đẩy xu hướng nâng cấp chất lượng sống của cư dân.

Các trụ cột này tạo động lực trực tiếp cho thị trường bất động sản xứ Thanh. Mỗi năm, hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và lao động chất lượng cao gia nhập khu vực công nghiệp và dịch vụ tại Thanh Hóa. Trong đó, nhóm chuyên gia thường lựa chọn sinh sống tại khu vực trung tâm đô thị để tận hưởng môi trường sống cao cấp và tiện kết nối. Đây là nguồn cầu thật, ổn định và có xu hướng tăng theo thời gian.

Tất cả những yếu tố trên đang tái định vị vai trò của Thanh Hóa, trở thành cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực Bắc Trung Bộ, với khả năng hút vốn, hút dân và dẫn dắt chu kỳ bất động sản kế tiếp.

A2 K-Park Avenue - Điểm bùng nổ cho chu kỳ bất động sản mới

Tại “phường nhà giàu” Hạc Thành, trung tâm Thanh Hóa, đại lộ Hùng Vương là tọa độ sôi động bậc nhất. Tòa căn hộ A2 khu K-Park Avenue (Vinhomes Star City) nằm ngay trên trục đại lộ này, sở hữu sự thịnh vượng của khu vực, đồng thời, hưởng trọn các lợi thế tăng giá nhờ hạ tầng kết nối.

Lợi thế đầu tiên của tòa A2 nằm ở khả năng kết nối liên vùng. Từ trục Hùng Vương, cư dân chỉ mất vài phút để đến các trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế quan trọng của tỉnh; 15 phút để di chuyển đến biển Sầm Sơn; 45 phút đến sân bay Thọ Xuân và một khoảng thời gian tương đương để tiếp cận Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tầm view từ tòa căn hộ A2 K-Park Avenue hướng ra hồ cảnh quan xanh mát

Nhà đầu tư có thể dự báo trước nguồn cầu thuê ổn định đến từ chuyên gia, kỹ sư và người lao động có thu nhập cao từ các khu vực công nghiệp. Khai thác cho thuê tạo dòng tiền ổn định, đặc biệt khi đi kèm khả năng vận hành chuyên nghiệp mang thương hiệu Vinhomes.

Bên cạnh đó, tòa A2 sở hữu bộ tứ tầm view hiếm có, hướng về hồ cảnh quan xanh mát, hệ tiện ích đẳng cấp, đại lộ sôi động và ánh hoàng hôn lãng mạn mỗi chiều. Đi cùng với đó là hệ sinh thái all-in-one của khu đô thị Vinhomes Star City 147ha, hệ tiện ích phong cách Hàn của khu K-Park Avenue. Tất cả đều tác động trực tiếp đến giá trị tài sản.

Cư dân A2 được hưởng bộ sưu tập tiện ích chuẩn Hàn cao cấp của K-Park Avenue

Khi Thanh Hóa trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2030 như mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, căn hộ hạng sang sở hữu mọi giá trị sống đỉnh cao ngay tại phường trung tâm như A2 sẽ vừa có mặt bằng giá ấn tượng, vừa nắm giữ lợi thế lớn về thanh khoản. Nhìn thấy triển vọng này, A2 đã lọt tầm ngắm của giới đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực. Chỉ trong 1 giờ mở bán đầu tiên, 99% giỏ hàng của A2 đã có chủ. Con số kỷ lục không chỉ thể hiện sức nóng vượt mong đợi của thị trường, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Vinhomes Star City, biểu tượng phồn hoa, thịnh vượng và đáng sống bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Trước những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế và dân cư đang định hình lại thị trường bất động sản xứ Thanh. Dự báo, tòa tháp căn hộ cao cấp A2 sẽ giữ vững vị trí tiên phong, dẫn dắt chuẩn sống mới và mở ra chu kỳ tăng trưởng bền vững cho khu vực.