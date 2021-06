Báo cáo thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia. Cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, cập nhật dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và dữ liệu giai đoạn 3 đến thời điểm hiện tại, kế hoạch triển khai nghiên cứu trong thời gian tới, xem xét các sửa đổi, bổ sung đối với thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với ứng viên vắc xin Nano Covax. Cuộc họp do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế tổ chức hôm nay (25/6), nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng chống COVID-19 do Việt Nam sản xuất.

Theo đó, dựa trên kết quả nghiệm thu giữa kỳ giai đoạn 2 vào ngày 28/5, Hội đồng đánh giá ứng viên vắc xin Nano Covax có tính an toàn và tính sinh miễn dịch ở giai đoạn thử nghiệm này. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu lực bảo vệ của ứng viên vắc xin thì cần thêm thời gian và số lượng mẫu, đặc biệt kết quả đánh giá trong phòng thí nghiệm.

GS.TS Trương Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia - nhấn mạnh: “Hội đồng Đạo đức rất công bằng, rõ ràng, luôn đồng hành và theo chuẩn mục chung của quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin”.

Theo kế hoạch, tháng 2/2022 mới hoàn thiện các kết quả giai đoạn 2, tuy nhiên hiện nay việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của ứng viên vắc xin Nano Covax đang được thực hiện sau khi được Bộ Y tế phê duyệt. Sau khi xem xét, Bộ Y tế, Hội đồng thống nhất với Viện Pasteur TP.HCM và Học viện Quân y đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm trên toàn bộ 13.000 tình nguyện viên.

Sau hơn 2 tuần triển khai, tính đến 17h00 ngày 24/6, 1.007 tình nguyện viên đã được tiêm thử nghiệm ứng viên vắc xin Nano Covax mũi 1. Trong số 12.000 tình nguyện còn lại, có 4.000 tình nguyện viên ở Hưng Yên, 2.000 ở Long An và 6.000 ở Tiền Giang. Việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở khu vực phía Bắc do Học viện Quân y phụ trách nghiên cứu, ở phía Nam do Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thực hiện. Các thành viên của Hội đồng nhấn mạnh, tiến độ thử nghiệm tuy được đẩy nhanh, nhưng phải đảm bảo an toàn.