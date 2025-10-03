Bàn giao sổ hồng cho cư dân Diamond Crown Hai Phong

Ngày 02/10, DOJILAND chính thức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Dự án cho cư dân Diamond Crown Hai Phong (TP Hải Phòng).

Sự kiện đáng nhớ này không chỉ khẳng định giá trị pháp lý và tính minh bạch của dự án, mà còn mang đến sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng về nơi an cư mà mình đã tin chọn.

Trong đợt một, 50 căn hộ chính thức được trao Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Khoảnh khắc cầm trên tay “sổ hồng”, các cư dân Diamond Crown Hai Phong không giấu nổi niềm vui khi trở thành chủ nhân hợp pháp của những căn hộ đẳng cấp, tọa lạc ngay giữa trung tâm phố Cảng sầm uất.

Vừa dứt cuộc điện thoại báo tin vui cho chồng đang công tác ở nước ngoài về việc được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, chị Nguyễn Thị Huyền phấn khởi chia sẻ: “Được an cư trong một dự án mang tầm vóc quốc tế ngay giữa trung tâm Hải Phòng là một niềm tự hào đối với gia đình tôi. Và hôm nay, khi chính thức nhận sổ hồng, niềm hạnh phúc ấy càng trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, bởi chúng tôi hoàn toàn yên tâm về giá trị bền vững và lâu dài của căn hộ mình sở hữu”

Những cư dân đầu tiên của Diamond Crown Hai Phong vui mừng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Dự án

Khi quyết định đầu tư một dự án bất động sản, bên cạnh giá cả, vị trí, tiện ích, uy tín chủ đầu tư... thì những vấn đề liên quan đến pháp lý luôn được khách hàng quan tâm hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, việc DOJILAND bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân Diamond Crown Hai Phong vừa là sự bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho khách hàng, vừa là minh chứng cho trách nhiệm, uy tín và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư.

“Đối với chúng tôi, việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Dự án cho cư dân Diamond Crown Hai Phong không đơn thuần là một thủ tục pháp lý. Đó cũng là lời cam kết: DOJILAND không chỉ kiến tạo không gian sống đẳng cấp, khác biệt, mà còn kiến tạo niềm tin, sự an tâm và giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân, đối tác và khách hàng.”, đại diện DOJILAND chia sẻ tại sự kiện.

Diamond Crown Hai Phong được biết đến là công trình biểu tượng, tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố. Với thiết kế Diagrid ấn tượng cùng tiêu chuẩn sống hiện đại, dự án không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Hải Phòng mà còn kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa, khẳng định vị thế của DOJILAND trên thị trường bất động sản cao cấp.

Tại Diamond Crown Hai Phong, DOJILAND luôn chú trọng nâng tầm trải nghiệm sống, kiến tạo hệ tiện ích đa dạng, để mang đến sự hài lòng trọn vẹn cho mỗi cư dân.

Cư dân Diamond Crown Hai Phong có thể tận hưởng những tiện ích, dịch vụ cao cấp ngay tại dự án

Sau những giờ làm việc căng thẳng, khi trở về nhà, cư dân Diamond Crown Hai Phong có thể tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe, thư giãn, làm đẹp ngay tại tầng 20 với phòng tập Gym, bể bơi bốn mùa, Spa cao cấp…

Ngoài ra, những hoạt động, sự kiện ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, tăng thêm tính gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng Diamond Crown Hai Phong.

Những hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Diamond Crown Hai Phong

Từ sự tin tưởng được khẳng định đối với Diamond Crown Hai Phong, DOJILAND càng thêm động lực để tiếp tục hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng mới.

Hiện tại, DOJILAND đang tiếp tục triển khai dự án Golden Crown Hai Phong, hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống đẳng cấp khác biệt ngay tại trung tâm phố Cảng.

Golden Crown Hai Phong – công trình biểu tượng tiếp theo của DOJILAND tại Hải Phòng

Công trình này sẽ chính thức cất nóc vào ngày 10/10 tới đây, là sự tiếp nối của uy tín - cam kết, và là minh chứng cho khát vọng không ngừng vươn tầm, mang đến những không gian sống đẳng cấp, bền vững. DOJILAND mong muốn mỗi dự án không chỉ là nơi an cư, mà còn là niềm tự hào gắn liền với sự phát triển thịnh vượng của Hải Phòng.