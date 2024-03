"Shark" Thuỷ bị bắt về tội lừa đảo

VietTimes – Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi Shark Thủy), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển.

Thông tin với VietTimes, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ngày 25/3, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) và ông Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) bị Bộ Công an bắt tạm giam.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với ông Thủy và ông Hiển. Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Để đảm bảo quyền lợi của người bị hại, cơ quan điều tra đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Egroup còn dư nợ khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Phòng 6 - C03 (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; SĐT: 0988.866.611).

Shark Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982, được biết đến là doanh nhân từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng.

Vài năm trước, ông Thủy thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Năm 2023, Shark Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp lùm xùm khi bị nhiều phụ huynh tố trung tâm yêu cầu học sinh đóng tiền học trước nhưng sau đó đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.