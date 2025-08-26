Agribank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đóng góp xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngân hàng Agribank đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đóng góp trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Ngày 26/8/2025, tại Văn phòng Chính phủ, đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả sau hơn một năm phát động và tri ân những tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp cho công trình an sinh xã hội đặc biệt này. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

"450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trong không khí trang trọng, hội nghị ghi nhận nỗ lực của toàn xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhân dân cả nước trong việc “xóa sạch” hơn 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm cho hàng triệu người dân nghèo.

Phát biểu báo cáo tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đã trở thành điểm sáng, mang ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, khoảng cách giàu nghèo dần thu hẹp.

Tuy nhiên, trên dải đất hình chữ S vẫn còn hàng trăm nghìn hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ, vách đất mái tranh, không đủ an toàn trước thiên tai, gió bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chính từ thực tiễn ấy, cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra quyết định mang tính lịch sử: phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”. Đây không chỉ là một phong trào an sinh mà là một lời hiệu triệu từ trái tim đến trái tim, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội và từng người dân Việt Nam.

Theo đó, ngày 13/4/2024 tại Hòa Bình, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào. Tiếp đó, ngày 5/10/2024 tại Hà Nội, trong chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ cùng với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phát động đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm” - một chiến dịch mang tinh thần “thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa”, quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/10/2025.

Với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành ngay trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ban Chỉ đạo Trung ương đã rút ngắn thời hạn, về đích sớm. Kỳ tích là sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày của cao điểm “450 ngày đêm”, cả nước đã ghi một dấu mốc quan trọng: hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với kế hoạch Nghị quyết 42 đề ra.

Kết quả, 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không đảm bảo đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố; Gần 50.000 tỷ đồng đã được huy động, trong đó hơn 24.000 tỷ đồng đến từ nguồn ngân sách Nhà nước, 5.070 tỷ đồng từ tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024, 1.940 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách, Bộ Quốc phòng đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, hơn 140.980 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.520 ngày công và 62.920 lượt phương tiện; Bộ Công an hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cùng 534.000 ngày công và hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng…

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân. Qua chương trình và phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành Ngân hàng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều tỉnh, thành phố đã có đóng góp lớn lao, trách nhiệm cao - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ tạo nên bước ngoặt trong công tác giảm nghèo mà còn thắp sáng lên một giá trị nhân văn to lớn, đó là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự sẻ chia “lá lành đùm lá rách” để không có gia đình nghèo nào bị bỏ lại phía sau. Đây là công trình quốc gia đặc biệt - công trình của ý Đảng, lòng dân, nơi quyết tâm chính trị gặp gỡ khát vọng nhân dân, nơi những mái nhà mới đã chứng minh cho một xã hội nhân ái, công bằng và phát triển bền vững.

Đóng góp tích cực trong chương trình an sinh xã hội đặc biệt, Agribank nhận Bằng khen của Thủ tướng

Trong bức tranh lớn mang tầm vóc quốc gia ấy, ngành Ngân hàng đã được khẳng định là một trong những lực lượng xung kích, góp phần không nhỏ vào thành công chung của chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Không chỉ đảm đương trọng trách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều tiết dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh, ngành Ngân hàng còn phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội.

Hơn 1.800 tỷ đồng đã được huy động chỉ trong vòng hơn một năm từ hệ thống ngân hàng cho thấy sự đồng hành thiết thực và kịp thời với mục tiêu an sinh bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong số đó, Agribank - ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất, gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thể hiện vai trò tiên phong, dẫn đầu bằng những hành động cụ thể, trải rộng từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo xa xôi.

Từ năm 2024 đến 30/6/2025, Agribank đã ủng hộ chương trình làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số kinh phí là 422.515 triệu đồng.

Trong đó ủng hộ cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo theo chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ là 254.100 triệu đồng; ngoài ra, cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống đã ủng hộ 1 ngày lương để xây 1.000 căn nhà theo chương trình của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với số tiền là 12,8 tỷ đồng; Tổng số tiền ủng hộ cho hai chương trình này là 266.900 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Agribank (thứ sáu từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Năm 2024, tại lễ phát động chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” ở Hà Nội, Agribank đóng góp 100 tỷ đồng, một con số ấn tượng thể hiện tấm lòng và trách nhiệm. Tiếp đó, ngân hàng tài trợ 20 tỷ đồng tại Hòa Bình và hàng chục tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Long An, Quảng Nam…

Năm 2025, Agribank tiếp tục triển khai nhiều đợt hỗ trợ, tiêu biểu là 25 tỷ đồng cho khu vực Tây Nam Bộ, 15 tỷ đồng cho Thanh Hóa, 2 tỷ đồng cho Tuyên Quang, 5 tỷ đồng cho Lâm Đồng… Những khoản hỗ trợ này đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, giúp hàng nghìn hộ gia đình nghèo và cận nghèo có ngôi nhà vững chãi để an cư, lạc nghiệp.

Đặc biệt, ngày 17/5/2025, toàn thể cán bộ, người lao động Agribank đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, quyên góp được 12,8 tỷ đồng. Hành động tập thể ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện văn hóa nhân văn của một “Ngân hàng vì cộng đồng” đã thấm sâu vào từng người lao động. Những con số không đơn thuần là thống kê tài chính, mà chính là những viên gạch dựng xây nên hàng vạn mái nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tạo nền tảng an cư cho đồng bào cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Việc Agribank vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho thấy sự trân trọng của Đảng, Nhà nước với những đóng góp của ngân hàng. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt tài chính mà còn là lời khẳng định đối với bản sắc nhân văn, tinh thần trách nhiệm xã hội của Agribank - một doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu luôn đi đầu trong hành trình sẻ chia cùng cộng đồng.

Mỗi căn nhà mới dựng lên có dấu ấn của Agribank chính là hiện thân cho triết lý phát triển bền vững lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu cao nhất. Những mái ấm kiên cố không những giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng về một tương lai thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ở một tầm cao hơn, sự đồng hành ấy là cách Agribank cụ thể hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó chính là đóng góp thiết thực của Agribank vào hành trình dựng xây một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc, vì một cộng đồng phát triển và bền vững.