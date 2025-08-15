Agribank và hành trình cùng cả nước hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Agribank là một trong số các ngân hàng, doanh nghiệp luôn tích cực, giữ vai trò tiên phong trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Xóa nhà tạm là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội. Trong những năm qua, chủ trương này đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các cấp ngành, địa phương. Theo thống kê, từ hàng trăm ngàn căn nhà tạm, nhà dột nát, đến đầu tháng 8/2025 cả nước chỉ còn 600 căn. Để đạt được những con số mang tính “kỳ tích” như vậy cần đến sự chung tay, đồng hành, tận tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, Agribank nổi lên là một trong số các ngân hàng, doanh nghiệp luôn tích cực, giữ vai trò tiên phong trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ.

"Chiến dịch" 450 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cách đây hơn một năm trước, vào sáng 13/4/2024, tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước. Việc Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cho thấy sự quyết tâm trong hành động của phong trào thi đua này.

Phát biểu tại buổi phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phong trào thi đua chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là cụ thể hóa Nghị quyết 42, với mục tiêu vận động xây dựng, sửa chữa 170 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025.

“Với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, tôi tin tưởng Phong trào thi đua chung tay “xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, toàn xã hội và của toàn dân”, Thủ tướng nhấn mạnh tại sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi".

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; Phát huy các nguồn lực của Nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân; Phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” “lá rách đùm lá rách hơn” để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; Bảo đảm không hình thức, chất lượng công trình và đúng đối tượng thụ hưởng; Bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân và đã đạt được những thành quả quan trọng. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói, giảm nghèo; được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu về giảm nghèo trên thế giới. Kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo; thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ như một lời hiệu triệu, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã “ăn sâu, bám rễ” trong truyền thống văn hóa của người Việt. Ngay sau lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, các mạnh thường quân trên cả nước đã vào cuộc quyết liệt, sục sôi thi đua, có những hành động thiết thực.

"Tinh thần" Agribank - "Tinh thần" Gieo nhân ái từ hành động nhân văn

Theo thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tính đến tháng 8/2025, có thêm 4 địa phương khởi công để hoàn thành xóa 100% nhà tạm dột nát là tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Đắk Lắk, TP.Đà Nẵng. Đến nay, đã có 27/34 địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm dột nát. Phong trào này vẫn được diễn ra khẩn trương, quyết liệt vì ngày 31/8 là thời hạn cuối hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát theo phong trào thi đua của Chính phủ.

Trước đó, theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 8/7/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 264.522 căn (trong đó: Khánh thành 229.328 căn và khởi công, đang xây dựng 35.194 căn). Đến thời điểm này, cả nước chỉ còn 600 căn nhà tạm, dột nát.

Về kinh phí, tổng nguồn lực đã huy động (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa) đến thời điểm này được trên 17.802 tỷ đồng; huy động trên 113.400 lượt người với trên 1 triệu ngày công lao động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Tổng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã phân bổ hỗ trợ các địa phương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát là hơn 4.424 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp tham gia tích cực trong phòng trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Agribank nổi lên với vai trò tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Suốt chiều dài hơn 37 năm xây dựng và phát triển, gắn bó mật thiết với người dân nói chung, nông dân nói riêng, Agribank thấu hiểu được sự khó khăn của họ. Agribank cũng hiểu được trách nhiệm của mình trong vấn đề an sinh xã hội, mái ấm cho người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau.

Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần này của Agribank chính là những việc làm thiết thực mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Cụ thể, ngày 5/10/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”. Tại chương trình, với tinh thân mỗi ngôi nhà là một mái ấm, Agribank ủng hộ kinh phí 100 tỷ đồng, với mong muốn chung tay cùng hệ thống chính trị hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Agribank trao ủng hộ 100 tỷ đồng hỗ trợ tại Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trước đó, ngày 15/4/2024, hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025.

Ngày 1/7/2025, với sứ mệnh “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank ủng hộ 2 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Và ngày 17/5 mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phát động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cán bộ, người lao động Agribank đã tích cực quyên góp một ngày lương để chung tay xóa nhà tạm, dột nát, mang đến những mái ấm kiên cố, ấm áp nghĩa tình cho hàng ngàn hộ dân nghèo trên cả nước.

Số tiền quyên góp 12,8 tỷ đồng từ cán bộ, người lao động Agribank tại các điểm giao dịch nơi vùng sâu, vùng xa, tới trụ sở chính… thể hiện tinh thần sẻ chia và hành động nhân ái đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng những căn nhà mới - những căn nhà của hy vọng, của cuộc sống mới khang trang, an toàn hơn cho các hộ dân khó khăn.

Agribank luôn khẳng định vai trò ngân hàng sẵn sàng chung tay cùng hệ thống chính trị hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2025.

Đến nay, theo số liệu thống kê cho thấy, Agribank đã ủng hộ chương trình làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm dột nát với tổng số kinh phí là 254,1 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2024, Agribank đã chi 198,5 tỷ đồng tại các tỉnh thành như TP.HCM (5,3 tỷ đồng), Lạng Sơn (10 tỷ đồng), Lâm Đồng (5 tỷ đồng), Lào Cai (1,2 tỷ đồng), Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên, 6,4 tỷ đồng), Cao Bằng (10,4 tỷ đồng), Tuyên Quang (5,6 tỷ đồng), Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng, 6 tỷ đồng), Long An (nay là Tây Ninh, 5 tỷ đồng), Sơn La (5 tỷ đồng), Đắk Nông (nay là Lâm Đồng, 4,2 tỷ đồng), Đắk Lắk (15 tỷ đồng), ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tài trợ an sinh xã hội tại chương trình Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (20 tỷ đồng); Ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ (100 tỷ đồng).

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được Agribank triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước

Tiếp đó, năm 2025, Agribank ủng hộ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết xóa nhà tạm với tổng số tiền 55,6 tỷ đồng. Cụ thể: Tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long, 4,2 tỷ đồng), Lâm Đồng (500 triệu đồng), Hưng Yên lần 1 (5 tỷ đồng), Hưng Yên lần 2 (3,5 tỷ đồng), Đắk Nông (1,2 tỷ đồng), Khu vực Tây Nam Bộ (25 tỷ đồng), Tiền Giang (nay là Đồng Tháp, 1,2 tỷ đồng), Thanh Hóa (15 tỷ đồng).

Không chỉ thể hiện vai trò tiên phong với phong trào thi đua xóa nhà tạm, dột nát do Chính phủ phát động, Agribank đã và đang phát huy cao độ trách nhiệm, vai trò ngân hàng vì cộng đồng của mình. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, toàn hệ thống Agribank đều dành kinh phí 100 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách trên khắp mọi miền Tổ quốc với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, trọn vẹn.

Chưa dừng lại ở đó, hàng năm, Agribank dành trên 500 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực như: tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trường học, trạm y tế, công trình giao thông; tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng; chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống…