Agribank đồng hành cùng TP Hà Nội trong chuyển đổi số, tài trợ Kiosk thông minh

Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử do Agribank tài trợ sẽ góp phần hỗ trợ Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số và cải cách hành chính

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C12, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an; ông Đinh Quang Huy - Cục trưởng Cục chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước; ông Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.

Về phía TP Hà Nội có ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP; ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và 12 chi nhánh thuộc Trung tâm.

Về phía Agribank có ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); các Thành viên HĐTV; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc một số Chi nhánh Agribank trên địa bàn TP Hà Nội.

Đại biểu dự Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội

Hệ thống Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Thủ đô, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình chứng thực. Trước đây, người dân khi có nhu cầu chứng thực hoặc xin cấp bản sao phải trực tiếp đến điểm tiếp nhận hồ sơ, chờ đối chiếu bản gốc - bản sao, ký, đóng dấu và nhận kết quả. Quy trình này thường cần thời gian vài giờ đồng hồ, có nơi lên tới ½ ngày hoặc lâu hơn, gây áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ hành chính. Với mô hình mới, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và cấp ngay bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút - nhanh chóng, chính xác, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi.

Mô hình Kiosk thông minh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân, doanh nghiệp (sử dụng dịch vụ công) và cán bộ phục vụ hành chính công. Theo đó, với việc xử lý hồ sơ giảm từ 15 phút xuống còn 3-5 phút, kết quả được trả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng di động sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và công sức. Đối với cán bộ chứng thực, nhờ hệ thống AI tự động hỗ trợ đối chiếu và xác minh tài liệu, áp lực công việc giảm đáng kể, đồng thời hiệu quả được nâng cao và hạn chế được sai sót. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ, kết quả xử lý hồ sơ đảm bảo minh bạch và an toàn tuyệt đối, bởi mỗi bản sao điện tử được ký số, đóng dấu điện tử và lưu trữ tập trung, có thể kiểm chứng qua mã xác thực duy nhất. Với việc giảm sử dụng giấy, mực in và chi phí lưu trữ, việc đưa các Kiosk thông minh và hoạt động sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một nền hành chính xanh, bền vững.

Trong giai đoạn đầu, Agribank tài trợ 10 Kiosk thông minh đầu tiên triển khai thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Sau giai đoạn thí điểm, TP Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Agribank dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình đến các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công, điểm giao dịch của Agribank và một số địa điểm công cộng khác, tạo thuận tiện tối đa cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.

Đánh giá cao mô hình thí điểm Kiosk thông minh và nỗ lực của các bên, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy rằng mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử thực sự thiết thực và hiệu quả. Tôi có niềm tin đặc biệt vào Agribank - đã hứa là làm, công việc triển khai rất trơn tru, nhanh chóng, bài bản. Với mục tiêu lớn nhất là phục vụ người dân một cách tốt hơn, TP cũng biểu dương Trung tâm Phục vụ hành chính công thời gian vừa qua đã triển khai nhiều mô hình, đóng góp tích cực vào kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính của Thành phố”.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Agribank đồng hành cùng Chính phủ và địa phương, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: TP Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình Kiosk thông minh, gắn với xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử - một sáng kiến thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và năng lực đổi mới sáng tạo của chính quyền Thủ đô. Agribank tự hào là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên hợp tác cùng TP Hà Nội trong triển khai mô hình này. Sự kiện hôm nay khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong việc hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, chuyển đổi số và tài chính toàn diện quốc gia. Đây không chỉ là sự phối hợp về mặt kỹ thuật, mà còn là sự đồng hành về tư tưởng, về sứ mệnh - cùng nhau phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ

Mô hình Kiosk thông minh thể hiện tư duy mới về phục vụ công, trong đó: “chính quyền là người phục vụ, ngân hàng là người đồng hành, và người dân là trung tâm của mọi chính sách” . Mô hình Kiosk thông minh được triển khai tại Hà Nội là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 17 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, và là hành động thiết thực hưởng ứng mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo Chủ tịch HĐTV Agribank, việc triển khai mô hình Kiosk thông minh là bước hiện thực hóa sinh động tinh thần đưa dịch vụ công về gần dân hơn, tạo điều kiện để mỗi người dân có thể tiếp cận công nghệ số, ngân hàng số, dịch vụ công số mọi lúc, mọi nơi.

“Mỗi Kiosk thông minh không chỉ là thiết bị công nghệ, mà là cánh tay nối dài của chính quyền và ngân hàng, giúp người dân rút ngắn khoảng cách với thủ tục hành chính, giúp Nhà nước lan tỏa tinh thần cải cách và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Agribank cam kết đồng hành cùng chính quyền các cấp, không chỉ trong việc triển khai mô hình, mà còn trong việc đào tạo, hướng dẫn, truyền thông để mọi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công số. Một sáng kiến nhỏ – nhưng ý nghĩa lớn. Một mô hình mới – nhưng hướng tới giá trị lâu dài: vì người dân, vì chính quyền phục vụ, vì tương lai số thông minh và nhân văn. Agribank sẽ luôn là ngân hàng của nhân dân, ngân hàng của niềm tin, và ngân hàng đồng hành cùng Chính phủ trên con đường phát triển đất nước” - ông Tô Huy Vũ khẳng định.

Mô hình Kiosk thông minh mang trong mình ba giá trị lớn:

- Thứ nhất, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Chính phủ về xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

- Thứ hai, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số, phù hợp với Chiến lược chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2030.

- Thứ ba, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc – đưa dịch vụ công, dịch vụ tài chính đến gần người dân, nhất là người yếu thế, vùng sâu vùng xa.

Đó chính là giá trị cốt lõi mà Agribank luôn hướng tới: “Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, với sứ mệnh vì con người, vì đất nước”.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số hành chính

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội cho hay: Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TP Hà Nội đã và đang đi đầu trong xây dựng nền hành chính phục vụ - lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ làm động lực phát triển. Trong tổng thể đó, cải cách thủ tục hành chính chính là tuyến đầu của chuyển đổi số, nơi mỗi thay đổi dù nhỏ cũng tạo ra tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện ra mắt mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Theo ông Trang, chỉ riêng thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, mỗi tháng Hà Nội tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ. Trong khi đó, hầu hết các xã, phường chỉ có 1-2 cán bộ tư pháp đảm nhiệm. Điều đó cho thấy một thủ tục tưởng chừng đơn giản lại đang chiếm một phần lớn khối lượng công việc, gây áp lực cho cán bộ và mất nhiều thời gian, công sức của người dân. Dù Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực, nhưng thực tế, thủ tục này vẫn phát sinh với số lượng rất lớn, không chỉ vì thói quen hành chính mà còn vì chưa có công cụ số hoá đủ tin cậy để thay thế thao tác thủ công. Người dân vẫn phải mang bản chính đi lại nhiều lần, chờ đợi, tốn thời gian. Cán bộ tư pháp vẫn phải làm thủ công từng hồ sơ, vừa quá tải, vừa tiềm ẩn sai sót. Đó là “điểm nghẽn nhỏ nhưng hậu quả lớn” trong quá trình chuyển đổi số hành chính. Từ thực tế đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đã chủ động nghiên cứu, phối hợp cùng các đối tác để phát triển Hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử - một giải pháp “đột phá nhỏ cho hiệu quả lớn”, giúp chuyển quy trình chứng thực từ thủ công sang điện tử, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, hợp pháp và thân thiện với người dùng. Hệ thống ứng dụng AI, OCR, xác thực khuôn mặt, cho phép người dân thực hiện chứng thực trực tiếp tại Kiosk thông minh. Toàn bộ quy trình, từ đối chiếu, ký số công vụ, đến in bản sao có mã QR chỉ mất 3-5 phút, thay vì 15 phút như cách làm thủ công. Hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp tăng 3-5 lần, trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối.

Trao tặng tài trợ giữa Agribank và Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội

Việc triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử thể hiện nỗ lực của TP Hà Nội trong việc “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành nền hành chính. Từ ngày 10/11/2025, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm mô hình mới - nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và thân thiện, góp phần lan tỏa hình ảnh một nền hành chính công hiện đại, thông minh và gần gũi với mọi công dân Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Trước đó, ngày 08/10/2025, Agribank, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội và Công ty Luật TNHH Trần Anh đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Điểm tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhận dịch vụ công tại điểm giao dịch Agribank trên địa bàn TP Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác này là tiền đề quan trọng để Agribank và Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành triển khai các mô hình mới, cùng chung mục tiêu cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank cũng đã nhấn mạnh: “Trong suốt 37 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong, đi cùng đất nước qua từng chặng đường đổi mới. Mô hình dịch vụ công triển khai ngay tại điểm giao dịch của Agribank chính là một bước đi thực tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, giảm thủ tục, giảm chi phí xã hội, nâng cao niềm tin vào Nhà nước và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Và lớn hơn cả, đó là niềm tin xã hội được củng cố, là mối liên kết Nhà nước - Ngân hàng - Nhân dân được siết chặt trong cùng một khát vọng “Vì một Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc”. Mô hình hoạt động này thể hiện rõ nét hình ảnh “Chính phủ phục vụ - Ngân hàng đồng hành - Người dân thụ hưởng”, không chỉ mang tính sáng tạo, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: đưa Chính phủ đến gần người dân hơn, đưa ngân hàng trở thành cánh tay nối dài của Nhà nước trong cải cách hành chính”.

Đại biểu trải nghiệm thực tế mô hình Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội

Toàn bộ quy trình đến in bản sao có mã QR chỉ mất 3-5 phút, thay vì 15 phút như cách làm thủ công - Ảnh: VGP/GH

Đất nước ta đang trên hành trình xây dựng nền hành chính phục vụ, nền kinh tế số, xã hội số. Agribank – với vị thế là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam – xác định rõ trách nhiệm đi đầu, dẫn dắt, đổi mới vì lợi ích chung của xã hội. Từ những điểm tư vấn hành chính công, đến mô hình Kiosk thông minh hôm nay, Agribank đang từng bước hiện thực hóa khát vọng “Ngân hàng của Nhân dân, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.