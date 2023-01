Adsota: Người dùng mạng xã hội không thích nội dung hàn lâm, chỉ ưa thông tin ngắn gọn, giải trí

Theo ấn phẩm "Quyến rũ khách hàng bằng Social Community" do Adsota vừa công bố, mỗi tháng có 1,4 tỉ người tham gia Facebook Group. Họ gia nhập hoặc tạo ra các hội, nhóm với mục đích giải trí, cập nhật thông tin, tích lũy kiến thức, nghiên cứu hoặc phục vụ các nhu cầu cá nhân khác.

Theo khảo sát của Adsota 2022, 90% lượng người gia nhập hội nhóm thuộc lĩnh vực giải trí, họ có xu hướng tiếp nhận các dạng nội dung không mang tính hàn lâm, học thuật quá nhiều. Thay vào đó, những thông tin ngắn gọn, giải trí, dễ hấp thu là điều được ưu tiên hàng đầu.

Có thể thấy, những content trên các fanpage và group cộng đồng giải trí chiếm phần lớn sự quan tâm của người dùng, giúp họ vừa cập nhật thông tin nhanh chóng vừa mang lại những cảm xúc tích cực thông qua các nội dung hài hước. Sở dĩ lĩnh vực này được quan tâm nhiều như vậy là bởi có tới 72% lượng người tham gia các hội nhóm trên Facebook thuộc gen Y và gen Z, nhu cầu tìm kiếm những cái mới để thỏa mãn sở thích cá nhân của đối tượng người trẻ chưa bao giờ ngừng tăng lên.

Một số cộng đồng được giới trẻ yêu thích có thể kể đến Kho Tàu TV, Nhà Cấp 4, Insight Mất Lòng… Với nội dung gần gũi, giải trí, các cộng đồng này luôn tạo được sức nóng đối với giới trẻ.

Nếu như trước đây việc tìm kiếm thông tin về thương hiệu hoặc để phục vụ nhu cầu cá nhân thường được thực hiện thông qua công cụ tìm kiếm Google thì hiện nay xu hướng này đã thay đổi. Theo The Influencer, 71,6% người dùng Internet có xu hướng thu thập thông tin về nhãn hàng thông qua hội nhóm trên mạng xã hội, con số này nhiều hơn so với công cụ Google search là 51,3%.

Có thể thấy, thay vì tiếp nhận thông tin một cách chung chung bằng Google, người dùng hiện nay mong muốn được hiểu, lắng nghe những chia sẻ từ một nhóm người trong cộng đồng với mục đích hướng đến sự chân thực, tin cậy thông qua trải nghiệm thực tế.

Sức ảnh hưởng từ khách hàng cũ

Trước vô vàn hình thức quảng cáo đến từ các nhãn hàng, nội dung do người dùng tạo ra có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định khách hàng. Theo khảo sát của Folksy, 85% người tiêu dùng cho rằng nội dung do người dùng tạo ra đáng tin cậy hơn những câu chuyện do thương hiệu tạo ra.

Bên cạnh đó, thói quen tham khảo ý kiến của những người có sức ảnh hưởng hoặc số đông khách hàng cũ cũng tác động rất lớn đến quyết định của người dùng trên hội nhóm. Theo khảo sát của VPN Mentor, có 53% người tiêu dùng sẽ tham khảo những đánh giá của khách hàng cũ để có cái nhìn tổng quan hơn trước khi đi đến hành động.

Trong khảo về hành vi người dùng trên hội nhóm do Adsota thực hiện cũng cho thấy quyết định của người dùng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hai yếu tố: Quan điểm, đánh giá của số đông, và Ý kiến nhận xét của khách hàng cũ. Có thể thấy, cộng đồng chính là yếu tố tác động rất lớn đến mức độ yêu thích, định kiến về thương hiệu./.