5 tỉnh, thành phố lớn sẽ quản lý chặt lao động nhập cảnh, từng bước mở lại đường bay quốc tế

Đây là nội dung đáng chú ý trong công văn khẩn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký gửi UBND 5 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Tây Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thường xuyên báo cáo đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch.

Cùng với đó, lãnh đạo các địa phương phải tập trung chỉ đạo, chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Khi có nguy cơ dịch xảy ra phải ưu tiên cho công tác phòng chống dịch thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với các cấp độ của dịch. Không áp dụng giãn cách trên phạm vi rộng; các biện pháp phòng, chống dịch cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hạn chế tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

Trước mắt, để chủ động trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu tất cả các ngành, lĩnh vực tại tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng phải coi việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội. Cơ quan quản lý phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là những nơi thường xuyên có tập trung đông người, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các địa phương phải phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt việc xuất nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt chú trọng quản lý các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; đồng thời tiếp tục tổ chức nghiêm việc thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Từ đó, chuẩn bị chu đáo để từng bước mở lại các đường bay thương mại quốc tế phù hợp với khả năng phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, thúc đẩy giao lưu quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo số lượng đã được phân bổ và kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ xong trước ngày 15/5, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả; huy động tối đa các nguồn lực cho hoạt động tiêm chủng bao gồm các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo về y tế trên địa bàn để tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các đối tượng theo đúng quy định của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine; theo dõi, thành lập các đội xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Bố trí đủ cơ số thuốc chống sốc phản vệ để xử trí kịp thời các trường hợp sự cố bất lợi nặng nếu có sau tiêm chủng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (Giấy xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2, giấy khai bao y tế...), việc đưa đón, bàn giao từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh (bao gồm khu cách ly trong, ngoài quân đội có thu phí) tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly và lây lan ra cộng đồng.